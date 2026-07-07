La "consciencia" significa que estamos vivos, y posee la capacidad de procesar nuestros pensamientos para reconocernos a nosotros mismos y todo lo que nos envuelve, para poder extraer nuestras reflexiones y conclusiones, creando de esta manera LA CONCIENCIA, que es consecuencia de las neuronas del sistema nervioso central, y responde de forma automática a los impulsos eléctricos que el pensamiento le envía, y con su autonomía siempre va a revelar nuestros estados de ánimo; la conciencia se rige por sus propias leyes, cuando pensamos con humanidad descansa y cuando pensamos con crueldad se irrita; esto quiere decir que lo que impera en la personalidad es la "actitud" del pensamiento, dejando en segundo plano la "aptitud", porque una persona que sea curiosa, puede adelantase a una que sea simplemente apta, y que tenga más oportunidades o dones desde su nacimiento, si esta última no es activa.

Solamente la conciencia tranquila posee el contenido de llevar a nuestro sistema nervioso a lo más profundo de su estado en calma, para que partículas en su mayoría de nitrógeno, oxígeno y fotones entre otras del Universo puedan conectar con las nuestras, a través del electromagnetismo para sentir un inmenso placer que nos provoca esta conexión. De esta experiencia la persona se puede convertir en autodidacta, disfrutar de su conciencia, es decir, no necesita que nadie le dirija la vida.

En cambio la conciencia irritada en su profundidad puede llegar a provocarnos, incluso la locura. Por esto, aunque caminemos en distintas direcciones, ya notamos la diferencia.

La conciencia es la propia interpretación de la vida de cada uno, es decir, existen tantas verdades como personas hay en el Mundo; pero ¿cuál sería la verdadera conciencia que nos permitiera vivir en paz en sociedad y que nos diera las respuestas idóneas en los tiempos difíciles? Quizá no fuera otra que ser auto instruido, es decir, pensar por nuestra cuenta, sacar nuestras propias conclusiones y seguir el camino que la conciencia tranquila nos guía. La conciencia y la humildad van de la mano, bien lo han manifestado los sabios a lo largo de la historia.

En lo más profundo de nosotros, es decir, en nuestra esencia, la vida de las partículas de los átomos, no trabajan como en la vida habitual, y esto nos descoloca, estas partículas no son puntos fijos, son más bien probabilidades, este procedimiento es la base para comprendernos mejor, y no entender estos comportamientos de física cuántica a los que estamos vinculados, nos vuelve indefensos a la hora de tener una mejor conciencia para llevar una vida más tranquila, productiva y humana. La base de nuestra conciencia es la interpretación de lo que nos aportan los sentidos, esto quiere decir que nuestra conciencia es aleatoria, depende de infinitas incitaciones, dentro de lo que oímos, escuchamos, vemos, olemos, gustamos y tocamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, entre dos hermanos gemelos que crecen en las mismas circunstancias, uno desarrolla inevitablemente una conciencia diferente a la del otro, y en algunos casos, son totalmente opuestas, al igual que su personalidad.

En este artículo deseo darle un destino a la conciencia más que explicar su significado, ya que podemos entender muchas cosas, pero no siempre utilizamos lo que significan, aunque nuestra conciencia en su autonomía con el bien y el mal nos avise, al igual que cuando nuestra conciencia tampoco es la verdadera, porque para ser claros, el origen de nuestra conciencia se inicia en una educación externa, dirigida bien por padres, maestros, profesores, amigos, enemigos, radio y televisión, en definitiva, por gentes que viven en su propia conciencia indeterminada. A veces, somos víctimas de una conciencia poco desarrollada, donde surge el concepto de culpa.

La conciencia no es más que el conjunto de ideas que interpretamos, formamos y almacenamos en nuestra memoria, lo que puede provocar una conciencia penetrante, y que con el tiempo constituyen un poderío tremendo sobre nuestra personalidad. Así la conciencia se convierte en nuestro conductor en la mayoría de los casos inconscientemente con todo lo que esto significa, por esto es importante prestar atención, porque una conciencia mal formada y que sea perjudicial, aunque se desee cambiar, ya es tarde, porque la hemos memorizado demasiado, y cuesta lo que no está escrito transformarla. Lo anterior demuestra que han existido personas, que han arriesgado su vida y otras que la han perdido a cambio de nada, por obedecer las normas que le ha dictado su inapropiada conciencia. Recordemos a León Tolstoi, "si deseas cambiar el mundo, el que tiene que cambiar eres tú". Igualmente, José Saramago, puso de manifiesto, "que intentar convencer a alguien, es una falta de respeto, es una colonización del otro".

Para explicar cómo influye la conciencia en la personalidad del ser humano, pensemos en una persona adolescente, que por sus circunstancias escucha repetidamente a gentes que hablan "una y otra vez" a favor de un determinado ideario social, deportivo, político o religioso, y por ello, consciente o inconscientemente, esta persona va acopiando ese ideario en su memoria y con el paso del tiempo, como dijo el portugués Saramago, "somos nuestra memoria", su interior le va a recordar gran parte del ideario que ha escuchado, como respuesta a sus preguntas de manera automática y en algunos casos crónica, de tal modo que aunque desee deshacerse de tal ideario que ha memorizado, no puede fácilmente, y en algunos casos es imposible, entonces decimos que es una persona alienada, y no nos falta razón, porque todos en mayor o menor medida vivimos bajo el yugo de alguna "locura" teórica, algunos porque a su economía le interesa y otros por su pertenencia a un grupo para no sentirse solos.

El tipo de mentalidad rígida y fanática que se encuentra con problemas serios o que lo irritan por defender públicamente su manera de ver la política, la religión o los deportes, posee una personalidad carente de empatía, no es capaz de ser neutral, entonces su razón se distorsiona, su conciencia errónea lo ha absorbido por completo y no puede cambiar, con este modelo de personalidades, las sociedades no avanzan, porque a los suyos le disculpan toda su podredumbre y los seguirán apoyando. Del mismo modo, el dinero tampoco puede cambiar una conciencia crónica; pero sí tiene el poder de "estallarla por los aires".

Para terminar, si deseas conocer "la conciencia" de los dirigentes de una organización de cualquier índole, síguele la pista adónde va a parar el dinero que esta produce, entonces verás que el dinero lo compra y lo vende todo, no se le resiste el precio; a veces, rompe la conciencia en pedazos, pero esta sigue viva a pesar de todo, emitiendo el bien y el mal, por esto algunos acaban santiguándose.