Opinión
España elimina a su 'alter ego'
España se lo toma con calma, pero el resultado final compensa la incertidumbre estresante, la convicción hasta el mismísimo minuto noventa de que el empate a nulidades radiografiaba el choque a la perfección. La guerra por la supremacía peninsular se libraba en Estados Unidos, dentro del Mundial que dirige Donald Trump como árbitro universal.
España y Portugal son tan parecidas que deberían haber vestido ambas de rojo. Parecían jugar contra sí mismas, un partido ensimismado como el gag de los espejos humanos de los hermanos Marx. Fútbol deliberativo, hasta las contadas oportunidades surgían de la reflexión. El pase a cuartos se cerró gracias a una decisión sabia de De la Fuente, darle una oportunidad a Merino ante la falta de inspiración ofensiva. Se había hablado de la rivalidad entre Lamine y Neves, y desde luego que el español habitualmente impoluto arremetió por duplicado contra el veinteañero que desafía su hegemonía mundial. Fue el único esfuerzo reseñable del barcelonista, tal vez más convaleciente de lo que parece.
Durante una hora y media interminable, España y Portugal se estudiaban como jugadores de ajedrez que solo emplean el intelecto, simbolizados en Vitinha frente a Pedri. El gol estaba de más, ayudaba la presencia de Joao Felix, tal vez el jugador más vago de todos los tiempos en dura competencia con Gareth Bale. En resumen, todos los factores que hacen detestable el fútbol para un espectador estadounidense. La actividad física se concentraba en Nuno Mendes, una central nuclear de un solo hombre, capaz de anular a Lamine y de liderar los ataques lusos. Su lesión descorazonó a Portugal, cesó la presión sobre Unai Simón, y la única duda estaba en la capacidad ofensiva de los españoles. También Ronaldo acabó siendo un lastre para una selección desorientada. Por mucho que se desaten las pasiones patrióticas, la victoria posee una justicia indubitable, pero tampoco hubiera sido injusto el desenlace a los penaltis por el que suspiraban los delineantes portugueses. El Mundial sigue vivo para España, tras eliminar a su ‘alter ego’.
Fuente: Diario de Mallorca
- Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
- Cuatro fallecidos de una familia y una niña herida muy grave en un accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga
- Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Cuarenta millones de euros, buses eco y paradas con intercambiadores con el alfoz: las claves del nuevo contrato de autobuses urbanos de Zamora
- Nuevo hurto por el método del abrazo cariñoso esta semana en la provincia de Zamora
- Muere un toro al empotrarse contra la talanquera en los espantes de Fuentesaúco
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora