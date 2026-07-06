Cada día una odisea

Si el genial aedo Homero viviera en este tiempo que sufrimos y disfrutamos casi a la par, los 24 cantos o rapsodias que componen La Odisea serían insuficientes a la hora de escribir y dejar para la posteridad las actuales odiseas que cientos de "Odiseos" zamoranos viven a diario, por gentileza del ministro Puente. La penúltima ha sido gorda. Habrá más, muchas más. La última "rapsodia" nos habla de 50 viajeros atrapados en la estación de Renfe de Zamora, esperando viajar a Madrid con casi cuatro horas de retraso por una nueva avería. Y cuando no es "so", es "arre". El "puteo" de que nos hacen objeto a los viajeros de Zamora, incluyo toda la provincia, es insoportable e insostenible.

¿Dónde coñe están nuestras instituciones que no cogen ese toro por los cuernos y le ponen las peras al cuarto a Renfe, al Ministerio y al ministro cromagnon? No somos ciudadanos de tercera, ni de regional. Sin embargo nos tratan como si no existiéramos o fuéramos insignificantes. No podemos seguir consintiendo este estado de cosas. Hay que dar la tabarra hasta hartarlos y que tomen medidas favorables a esta tierra que se ofrece generosa, en este caso para la colocación de railes que comuniquen a Galicia con la capital de España.

Lo del AVE por Zamora, es en función de Galicia, no nos equivoquemos. Nosotros les importamos un bledo. A ver si hacemos lo mismo cuando nos toque votar. Ahora estamos que botamos, sobre todo los afectados, pero cuando votemos allá por no se sabe cuándo, hagámoslo echando mano de la memoria y de los malos momentos que nos hacen pasar. Cuando afectan a Zamora, las averías son eternas y ya les vale. Podemos ser todo lo que usted quiera, menos tontos. Callar no es lo mejor. Y ya puestos, las medidas que se tomen deben ser contundentes. Que se nos vea la raza. Que se nos note el coraje. Mucho Viriato, mucho Cid, mucha Urraca, pero en el pasado. De sus legados respectivos no hemos adquirido nada. Unos cuantos viriatos nos vendrían de perilla e la situación actual.

Estamos hartos del binomio tren-autobús. A los "súbditos" de Abel Caballero no les hacen eso. El regidor vigués, insolidario donde los haya, tampoco colabora mucho que digamos. Ya va siendo hora de cambiar este estado de cosas. En parte, de nosotros depende.