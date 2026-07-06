Cotilleando y con el mazo dando

1.- La magistratura de Zamora ha denunciado que es tal la falta de medios que es fácil que todo colapse y …¡¡¡no haya juicios!!!

Pero el problema está en que hace más de 40 años, un juez ya denunció en Zamora que la Justicia está mal dotada ¡¡¡a propósito!!! para que así no haya Justicia. Cosa que favorece a los poderosos; porque resolver casos fáciles es fácil, pero acusar a un ricachón que ha robado "con artimañas" requiere muchos especialistas.

Eso por no hablar de las 2 velocidades de la Justicia, justificada porque no hay medios. La velocidad en las investigaciones de los casos que afectan al PP (lentos para que, si condenan, el reo esté jubilado y no vaya a la cárcel) y la velocidad de lo que afecta al PSOE (que se acelera, cual "ruleta rusa", porque sólo busca nuevas elecciones para que ganen las derechas).

2.- A Leticia García parece que le están haciendo un "valdeón". ¿Qué es eso? Les cuento. Siendo diputado provincial por IU tuve ocasión de conocer a Isabel Blanco y a Leticia García (funcionarias de la casa).

Entonces yo no sabía que eran miembros del PP. Con Isabel Blanco no recuerdo haber tenido ninguna entrevista. Con Leticia García sí, pero no sé sobre qué asunto.

Por cierto, un paréntesis. Hace poco una funcionaria de la casa me dijo que había funcionarios que presumían de haberme ocultado datos (por rojo) cuando iba preguntando por algo (cuando es obligación informar a los diputados de lo que ellos requieran). Supongo que lo decían para "chulear", porque si fuera cierta su afirmación no habría descubierto ninguna cosa mal hecha por los allí gobernantes (siempre del PP).

Pero sigamos, tanto doña Isabel Blanco como doña Leticia García me parecieron funcionarias competentes. Siendo tal vez por eso por lo que me resultó sorprendente su triple salto mortal a la política, mundo en el que más bien suelen pulular personas del tipo Mañueco (a quien no se le ve la gracia por ninguna parte).

El caso es que las señoras Blanco y García acabaron formado parte del ejecutivo del PP para gobernar Castilla y León. Y sin embargo, ahora, en la configuración del nuevo ejecutivo, el Sr. Mañueco ha prescindido de Leticia conservando a Isabel.

Cosa sorprendente, porque sin entrar en la competencia de ambas como funcionarias, que supongo máxima, sí cabe juzgarlas como "animales políticos", y en ese sentido me parece más "animal", con perdón, doña Leticia que doña Isabel.

Entonces ¿cómo explicar esto? Pues me inclino por esta tesis. En el año 2007, el trielecto alcalde del PP, Antonio Vázquez está más quemado como político que Carracuca, y es por ello que Fernando Martínez-Maillo (jefe del PP de Zamora en aquellos años) pide un mirlo blanco para sustituirlo. Y van y se fijan en Rosa Valdeón, toresana que estaba en el ejecutivo del presidente Juan Vicente Herrera.

Pero éste no quiere perder una pieza que le estaba funcionando bien. Y ella no quiere venir. Se oponen pues al plan. Más Maillo, el del PP, con mano en Madrid ¡maniobra! y Rosa Valdeón acaba aquí, a la fuerza, luchando por la Alcaldía de Zamora.

Siendo por todo esto por lo que podemos considerar el "caso Leticia" como que su partido le está haciendo "un valdeón". Menos mal que para estos menesteres el PP siempre tiene ruedas de repuesto (de Ferrari) para las o los ungidos, pues todos y todas las que enviaron a desbancar a Guarido de la Alcaldía "al perder salieron ganando" (Ejemplo: Clara San Damian que ahora está por Bruselas mejor que nunca). Así que doña Leticia ¡ánimo! y repasa tu francés.

3.-La imaginación al Poder. Ayuntamiento de Zamora. Mandato 1991-1995. Salen los resultados de unas oposiciones en el tablón de anuncios. "Y por tanto la ganadora es… con tantos puntos". Hasta que tras un juicio se descubre que había otro aspirante con mejor puntuación. Al final trabajan los dos. Como lo oyes.