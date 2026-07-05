El verdadero descanso: la propuesta de un Dios cercano

En una sociedad marcada por los tiempos, las prisas, el estrés y las altas exigencias, las lecturas de este domingo nos regala una de las invitaciones más reconfortantes de todas las Escrituras. En el Evangelio según san Mateo, Jesús exclama: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré".

Esta frase central encierra una ternura enorme. Jesús no llama únicamente a los fuertes, a los perfectos o a los que tienen su vida en total orden. Se dirige a quienes están exhaustos, a quienes cargan con pesos —visibles e invisibles— y sienten que, por dentro, ya no pueden más.

Hay muchos tipos de cansancio que a veces pasan inadvertidos para los demás. El peso de sostener a una familia, la incertidumbre económica, las culpas y traumas que arrastramos, la autoexigencia de aparentar fortaleza o el convivir con una tristeza silenciosa… Ante estas realidades, el mensaje de Jesús es profundamente liberador. No minimiza nuestros problemas diciendo "no es para tanto", sino que nos ofrece un lugar seguro al cual acudir, no es algo puntual sino la plenitud.

Pero el evangelio de Mateo ha recogido además otras dos llamadas de Jesús que hemos de escuchar con atención, pues pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y aburrimiento que a veces se respira en algunos sectores de nuestras comunidades.

"Carguen con mi yugo porque es llevadero y mi carga ligera". Es la segunda llamada. "¿En qué consiste este ‘yugo’, que en lugar de pesar aligera, y en lugar de aplastar alivia —se preguntaba Benedicto XVI—? El ‘yugo’ de Cristo es la ley del amor, es su mandamiento, que ha dejado a sus discípulos".

Jesús no agobia a nadie. Al contrario, solo propone; hace crecer nuestra libertad, no nuestras servidumbres.

Para ello, nos pide una condición: "Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso". Es la tercera llamada. Hemos de aprender de Jesús a vivir como él, sabiendo que Jesús no complica nuestra vida. La hace más clara y más sencilla. Ofrece descanso. No propone nunca a sus seguidores algo que él no haya vivido.

El descanso que propone el evangelio no se trata de una pausa vacía o de inactividad, sino de cambiar el yugo. Nos invita a sustituir las pesadas cargas del orgullo, el perfeccionismo y las expectativas del mundo, por la suavidad de un amor incondicional. No busca el éxito, pero si la fidelidad.

En la primera lectura, el profeta Zacarías ya nos anunciaba la llegada de un Mesías rey, pero con una característica revolucionaria: su humildad. Mientras que los poderosos de este mundo imponen cargas pesadas, la propuesta de Dios es liviana y humanizadora.

Hacer un alto en el camino para escuchar este evangelio es una oportunidad para recordar que no estamos solos frente a nuestras dificultades. Acercarse a Jesús, pasando del kronos al kairós, trasladar los tiempos a vivir esa experiencia.

No se trata de asumir una nueva lista de obligaciones agobiantes, significa aprender a vivir con serenidad, sin que la vida nos rompa. Significa dejar que su modo de amar se vuelva nuestro descanso.