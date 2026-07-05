Opinión | Cultura Cristiana
Santa María Goretti. La fuerza de un corazón limpio
RELIGIÓN | Su vida recuerda que la verdadera libertad consiste en mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando resulta difícil
Santa María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia, en una familia humilde y profundamente cristiana. Cuando era niña, perdió a su padre y tuvo que ayudar a su madre en las tareas de la casa. A pesar de las dificultades, era alegre, trabajadora y destacaba por su confianza en Dios.
Con solo once años, sufrió el ataque de un joven vecino que quiso abusar de ella. María se resistió con valentía porque deseaba vivir con pureza y fidelidad a sus convicciones. Gravemente herida, murió al día siguiente, el 6 de julio de 1902. Antes de fallecer tuvo un gesto extraordinario: perdonó de corazón a su agresor y expresó su deseo de que un día estuviera con ella en el cielo.
Hoy, santa María Goretti sigue siendo un ejemplo actual para los jóvenes. Su vida recuerda que la verdadera libertad consiste en mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando resulta difícil. Enseña que el respeto hacia uno mismo y hacia los demás es la base de cualquier relación auténtica. También muestra que el perdón no es signo de debilidad, sino de una gran fortaleza interior capaz de romper el círculo del odio y la violencia.
En un mundo donde con frecuencia se confunden el amor con el egoísmo o el uso de las personas, María Goretti invita a vivir con dignidad, valentía y esperanza. Su breve vida demuestra que la santidad no depende de la edad, sino de la grandeza del corazón.n
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