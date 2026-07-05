Sabiduría de la cruz

En entregas anteriores he querido resaltar la importancia de que, tanto los cristianos en general como los agentes de pastoral en particular, hemos de ser creyentes del "cristianismo de crucifixión". No hay salvación que no venga por medio de la cruz. Solo cuando asumimos la cruz como salvación entendemos que esta "guerra" no es nuestra sino de Dios y que está siendo él quien lucha por nosotros. Resulta llamativo notar que san Pablo no consiguiera fundar comunidades cristianas en la gran ciudad de Atenas. Algún teólogo dice —quizá no le falte razón— que tal vez fuera porque aquel día, en su gran discurso, se olvidó hablar de la cruz.

Hoy en día, como hijos de este tiempo, es fácil dejarse contaminar por las ideologías. Con todo mi respeto, tanto las de un lado como las del otro, predican el simplismo. Por eso los cristianos —sin hacer ascos a las que nos puedan resultar algo más "evangélicas"— hemos de cuidar, ante todo, que las ideas provenientes de quien nos ha fundado, no las convirtamos en ideologías. Por otro lado, hay quienes afirman que ya estamos en la época del postcristianismo.

Algunos también pensamos que, mientras el ser humano siga siéndolo, su corazón siempre seguirá buscando un amor más grande y continuará necesitando ser acompañado en todas esas realidades en que la persona está plantada: el mal, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Por tanto, el cristianismo ni está ni estará acabado. Sí lo estará una determinada forma de cristianismo hasta ahora conocida. Solo Dios sabe lo que está por venir para quienes seamos y sean "resto" que no "residuo" (tal como le gustaba distinguir al que fue nuestro obispo don J. M. Uriarte).

Es por todo ello que siento pudor cuando nos creemos "salvadores" pretendiendo hacerlo todo para, después, no poder hacer nada. Claro que hay que reciclarse y ser creativos, pensar en pequeñas comunidades y fijar criterios comunes. Pero también hemos de dar primacía a quien lleva el rumbo de la historia y capitanea la barca de la Iglesia.

Cristo será siempre nuestro principal programa; por muy sinodales que lleguemos a ser. Desde él desaparecen nuestros miedos al saber que su Iglesia no depende de nuestra fragilidad. Por mal que puedan llegar a estar las cosas, dentro y fuera de ella, sabemos que poco vamos a adelantar si seguimos mirándonos al propio ombligo o al del prójimo.

El creyente sincero sabe bien que lo que más nos conviene es dejar que Dios sea Dios. Que nuestras prioridades estén determinadas por su voluntad y por las necesidades de los demás. Y siempre y en todo, al más puro estilo evangélico.