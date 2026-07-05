Una ofensa a nietos y abuelos

La última (por ahora) lección de patriotismo y grandeza de miras de Vox y PP es arrojar dudas y más dudas sobre las próximas elecciones. Nada original. Su táctica (no llega a estrategia) es copiada de la que lanzó Donald Trump cuando perdió su primera reelección y montó el número que montó jaleando a los que asaltaron el Congreso, incluido aquel que iba disfrazado de búfalo. Hubo varios muertos y la constatación de que el hoy presidente yanqui estaba, y así sigue, dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar al poder. ¿Qué hay que vulnerar la Constitución?, Pues, se vulnera, y Santas Pascuas, o como se diga en inglés trumpiano. El ejemplo del inquilino de la Casa Blanca ha cruzado el Atlántico y ha aterrizado en Europa. Todo lo que viene de Norteamérica se emula mientras se nos cae la baba y encendemos cirios en honor al marido de Melania.

España no es una excepción a este rumbo "histórico". Hace tiempo que Vox bebe los vientos por Trump y su MAGA y también hace tiempo que el PP del moderado Feijóo sigue esta senda. Son numerosos los ejemplos que se pueden poner, entre ellos el gobierno de coalición castellano-leonés, pero el más reciente es todo un paradigma de hasta dónde puede llegar el intento de demoler, aunque sea poco a poco, el Estado del Bienestar y la defensa de los derechos ciudadanos. Resulta que ahora derecha y ultraderecha (¿dónde acaba una y dónde empieza la otra?) andan a porrazos verbales contra la aplicación de la llamada "Ley de nietos", norma que permite a los descendientes de españoles exiliados o emigrados durante el franquismo solicitar y obtener la nacionalidad española. La ley fue aprobada en 2022, pero es ahora, justamente ahora, cuando Vox lanza todo tipo de sospechas sobre un posible pucherazo y el PP lo secunda, aunque Feijóo haya ido moderando su lenguaje y, en apenas horas, ha pasado de hablar de "ingeniería electoral" a "ingeniería social".

¿Hay pruebas o siquiera indicios de que la aplicación de esta ley, ya con cuatro años de vida, sea el camino de un pucherazo, de un fraude electoral? No, nada de nada. O, al menos, ni Abascal ni Feijóo ni la sin par Ayuso, más dura aun que los anteriores, han sido capaces de aportarlas o de ir al juzgado para denunciar que Pedro Sánchez (¿quién si no?) quiere trucar las urnas y fabricar votos socialistas en el exterior. ¿Cómo sabe Ayuso que los nietos de exiliados que obtengan la nacionalidad española van a votas al PSOE? Ah, misterio, se lo habrá soplado el oráculo Rodríguez que lo sabe todo por anticipado.

Sea lo que fuere, el caso es que las declaraciones de los líderes de PP y Vox entran de lleno en la irresponsabilidad y en la merma de las instituciones democráticas. España tiene fama de ser un país donde no caben dudas sobre la limpieza electoral. ¿Por qué arrojarlas ahora?, ¿es que PP y Vox ya no saben en qué dar para machacar a Pedro Sánchez? Es fácil que esta polémica de la "Ley de nietos" pase pronto, que dentro de unos días ya se haya olvidado, pero el daño está hecho. Habrá gente que se crea lo del posible pucherazo, aunque no existan ni pruebas ni nada que se le parezca. Da igual. La sospecha está sembrada. Las redes sociales y medios bien subvencionados se encargarán de dar tres cuartos al pregonero y de difundir todo lo que les interese difundir. Y, en medio de todo, la verdad, que, en este caso, se traduce en el alcance y objetivos de la "Ley de nietos". ¿Y cuál es la verdad de, por ejemplo, Feijóo?, ¿la que defendía ante emigrantes gallegos en Buenos Aires o la que predica ahora? Convendría que nos lo aclarara y que se lo explicara a los nietos de aquellos que tuvieron que irse de España por problemas políticos o económicos y que quieren recuperar la nacionalidad de sus abuelos por conveniencia o por dignidad y patriotismo. ¿Se merecen que hasta se les quiera privar de su derecha al voto, como ya pide Vox?

¡Virgen Santa, las cosas que hay que oír a los que se dan golpes de pecho!