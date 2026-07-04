La vida TikTok

Ya está aquí, ya llegó. Queda oficialmente inaugurado el verano del 26.

Los adultos siguen a lo suyo, currando y saliendo a tomar café con los compañeros de chollo para comentar que los americanos están todos locos por haber votado presidente a Trump, menos mal que los europeos elegimos mejor… Y los guajes andan en modo vacaciones rellenando el vaciado pueblo de los abuelos.

Lo de estar de vacaciones es un decir. Siguen haciendo lo mismo que cuando tienen obligación de asistir a la escuela: estar pegados todo el santo día al móvil. Las calles de los pueblos vaciados se llenan de críos silenciosos, el único sonido que compite con el arrullo de las torcaces y el graznido de los cuervos es el de la sucesión ininterrumpida de videos de TikTok.

TikTok es una red social que te resuelve cualquier duda con un video de quince segundos. No más, porque la capacidad de atención del humano se ha reducido a eso. En mi época de estudiante, un alumno podía prestar atención en clase a cualquier sesuda explicación durante cuarenta minutos, a partir de ahí la capacidad mental decaía y el cerebro comenzaba a divagar.

Ahora, gracias a la perniciosa influencia de internet, la atención humana ha caído en picado. De ahí lo de los vídeos de quince segundos. Quién fue Stalin en un video de quince segundos. Cómo preparar gazpacho en un video de quince segundos. Qué remedio casero es el mejor contra el acné juvenil en un vídeo de quince segundos. Qué es más rentable invertir Cargill o en Meta en un video de quince segundos.

El pueblo ya no es lo que era. Ahora es como una ciudad, pero en pequeño.

El forastero, el turista y el visitante se aburren en el pueblo. De ahí la obligación del ayuntamiento de organizar actividades veraniegas a un ritmo trepidante para mantenerlos entretenidos. Ferias de abril, toros y más toros, sólo toros, semanal culturales, cine de verano, bingo en el bar, meriendas comunitarias, sesiones de Dj y exposiciones de artistas locales...

La vida tampoco es lo que solía ser, nacer, trabajar, reproducirte y morir. Una existencia en la que se disfrutaba de cada paso del camino. Cada momento era trascendental y se recordaba por siempre. De ahí que el abuelo sea capaz de recordar los dieciocho meses de mili pasados en África y que la abuela hable de la luna de miel en Mallorca como si hubiera pasado hace unas horas. De ahí que los ancianos sigan sacando de noche las sillas a la calle para ver la vida pasar len-ta-men-te, a su ritmo natural.

Mientras que abstraídos con la vida TikTok, video de quince segundos tras video de quince segundos, los niños son incapaces de jugar durante una tarde estival entera a subirse a todos los árboles del término, a pulsar el timbre de las puertas de los vecinos para esconderse después, o de organizar extenuantes guerras de agua con una garrafa de lejía vacía de tapón agujerado.

Hoy en día no se disfruta de nada. Se vive a la carrera, pero buscando el qué. ¿Más actividades, más sexo, más series de televisión, más ropa, más tatuajes, más viajes, más experiencias adrenalínicas, más fotos de Instagram, más likes, más y más y más?

La existencia humana se ha transformado en una vida TikTok, una sucesión non stop de actividades: ir a trabajar, a la peluquería, al gym, a Londres el fin de semana, a ese evento cultural de obligada asistencia para no ser un paria social, a Nueva York para el puente, a Ikea para comprar una estantería con un nombre raro, a Correos a recoger un paquete contrarrembolso, a visitar a los padres porque es domingo, a conocer Nepal durante nueve días. Y así hasta el absurdo, hasta la náusea.

La vida TikTok es tan estupenda que se lega en herencia a los hijos. Quienes andan de cumpleaños en la piscina de bolas del McDonald en cumpleaños, de maratón de series de Netflix en maratón, de juego de ordenador a juego de ordenador y tiro porque me toca.

De ahí a visitar Euro Disney, para luego ir al Rio Shopping a comprar las famosas zapas deportivas de un rapero famoso que cuestan más que un salario mínimo interprofesional, asistir al musical del Rey León y ver la nueva peli de Santiago Segura.

A este ritmo trepidante durante todo el día, es imposible que, llegado el momento de irse a la cama, el cerebro consienta en parar el ritmo. De ahí la pandemia de insomnio y el aluvión de anuncios con ovejitas que anuncian pastillas, infusiones y gominolas con melatonina. De ahí que no haya psicólogo para tanto daño cerebral.

Con un verano apenas recién iniciado, con la consiguiente sucesión de alertas por olas de calor, los padres andan preocupados por el excesivo tiempo que sus hijos pasan delante de las pantallas. Y es que aún no se ha conseguido que el Estado sea quien prohíba por ley que los menores de 16 años no tengan acceso al móvil.

Es de justicia. Dado que ha sido el Estado quien ha convertido a los menores en los reyes de la casa, en los reyes del mundo, en inimputables, así peguen a sus padres o violen en grupo a una compañera del cole. El mismo que ha retirado por ley la autoridad a los padres y a los maestros. Ergo, que sea ahora el Estado el responsable de decirles NO a los guajes.

La pregunta que se abre paso en esta demencial realidad TikTok es cómo se le puede demostrar al hijo lo perjudicial que es el tabaco con un cigarrillo en una mano. Cómo se le enseña lo malo que puede llegar a resultar el móvil sin levantar la mirada de la pantalla. Respuesta, no la hay. Solución: dejar a los chiquillos en el pueblo de los abuelos y ojos que no ven, corazón que no siente. Que sean los abuelos, incapaces de decir NO a los nietos, los que le pongan el cascabel al gato.

The End: Canta Calle 13, "lo que me enseñó mi padre, el que no quiere à su patria no quiere à su madre". A mí mi padre me enseñó que los árboles son el mejor ventilador, el mejor aire acondicionado. Y a eso me dedicaré este verano, a disfrutar sin prisas del frondoso cinturón verde plantado por mi progenitor.