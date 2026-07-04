¿Por qué una sandía tarda tanto en enfriarse?

Hay pocas imágenes más propias de un verano zamorano que una sandía esperando en la nevera. Cada año ocurre lo mismo. Alguien llega de la frutería, la deja sobre la encimera y lanza la pregunta inevitable. "¿La metemos ya?"

Porque todos sabemos lo que viene después. La impaciencia. Abrir la nevera cada media hora para comprobar si ya está fresca. Y la misma conclusión de siempre. Sigue caliente. Lo curioso es que detrás de esa espera hay mucha más física de la que imaginamos.

La sandía, en realidad, es casi todo agua. Más del noventa por ciento de su peso corresponde a este líquido tan corriente y, al mismo tiempo, tan extraordinario. El agua posee una propiedad que resulta fundamental para entender medio planeta. Tiene una capacidad calorífica muy elevada.

Dicho de otra forma, necesita intercambiar una enorme cantidad de energía para cambiar su temperatura. Eso explica muchas cosas. Explica por qué el mar tarda tanto en calentarse durante la primavera y también por qué conserva el calor bien entrado el otoño. Explica por qué las noches junto a la costa suelen ser más suaves que en el interior. Y explica también por qué una sandía de varios kilos parece desesperarse antes de enfriarse por completo.

No es cuestión de que la nevera funcione mal. Es que la física tiene sus tiempos. Cuando introducimos una sandía a temperatura ambiente en un frigorífico, el calor comienza a viajar desde la fruta hacia el aire frío del interior. Ese intercambio de energía ocurre de forma continua, pero no toda la sandía se enfría al mismo ritmo. La parte exterior pierde calor primero. El centro, en cambio, permanece caliente durante bastante más tiempo.

Es algo parecido a lo que ocurre cuando metemos un asado en el horno, solo que al revés. El calor tarda en atravesar el alimento porque los materiales ofrecen cierta resistencia al paso de la energía. En física hablamos de conductividad térmica. Ningún objeto cambia de temperatura de manera instantánea. Por eso una sandía grande puede necesitar muchas horas para alcanzar una temperatura agradable, mientras que si la cortamos en trozos el proceso se acelera considerablemente.

La explicación vuelve a ser sencilla. Al partirla aumentamos muchísimo la superficie que está en contacto con el aire frío de la nevera. Cuanta más superficie existe para intercambiar energía, más rápido se enfría. Es exactamente el mismo motivo por el que un café servido en una taza ancha pierde calor antes que uno servido en una taza estrecha. La naturaleza repite las mismas leyes una y otra vez.

Y hay otro detalle curioso. Muchas personas creen que cuanto más fría esté una sandía, mejor sabrá. No siempre es cierto. Las temperaturas muy bajas reducen nuestra capacidad para percibir algunos sabores y aromas. Por eso los especialistas recomiendan consumir muchas frutas frescas, sí, pero no excesivamente frías. Unos pocos grados de diferencia pueden hacer que el dulzor resulte mucho más intenso.

Nuestro propio cerebro también participa en ese pequeño engaño. Cuando tenemos calor, el contraste con un alimento frío activa receptores térmicos que generan una sensación de frescor muy intensa. A veces confundimos esa sensación con un mejor sabor, cuando en realidad estamos mezclando dos experiencias distintas. Quizá por eso la primera tajada de sandía en una tarde de julio nos parece casi perfecta. No solo porque esté buena. También porque nuestro cuerpo la necesita.

Al fin y al cabo, la sandía aporta agua, minerales y ayuda a compensar parte del líquido que perdemos con el calor. Sin haber estudiado fisiología, nuestros abuelos ya sabían que pocas cosas entraban mejor después de una jornada de verano.

Me gusta pensar que la ciencia tiene precisamente esa capacidad. La de explicar lo cotidiano sin quitarle un ápice de encanto.

La próxima vez que alguien pregunte por qué la sandía sigue caliente después de varias horas en la nevera, probablemente bastaría con responder que tiene mucha agua y que el agua almacena enormes cantidades de energía.

Pero reconozco que prefiero otra explicación. Prefiero pensar que incluso una simple sandía nos recuerda que la naturaleza nunca tiene prisa. Y que, como ocurre con tantas cosas importantes, también el frescor necesita su tiempo.