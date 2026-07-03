Un lugar de ensueño

Hay lugares en los que el tiempo no se mide en minutos, sino en emociones. La Finca Maradela es, sin duda, uno de esos lugares. Ubicada en el idílico Monte de San Miguel de Grox, en Peleagonzalo, y a escasa distancia de la histórica ciudad de Toro, esta finca restaurante celebra por todo lo alto su décimo aniversario consolidada como el gran referente gastronómico y de eventos exclusivos de la provincia. Sobre Maradela suele decirse que es “el lugar donde se hacen realidad los sueños”. No es de extrañar puesto que se alza en un rincón mágico donde la naturaleza, la historia y la alta cocina se funden en una experiencia inolvidable.

El lugar es idílico, de ensueño. Un escenario con alma e historia que no sólo se contempla, también se saborea. Riqueza gastronómica, platos impecables, respeto a la gastronomía de siempre sin olvidar propuestas vanguardistas que han sido los detonantes de un éxito sin precedentes en el orbe de la restauración. Puede que suene a publicidad pero no lo es. Simplemente se trata de satisfacción, de gozo por el buen gusto, del sentimiento de orgullo que supone saber que Zamora está a la vanguardia de los espacios exclusivos que combinan el encanto de un valioso legado arquitectónico con una gastronomía de alta gama y un servicio integral de organización de primera.

Detrás de cada aniversario siempre hay personas increíbles que hacen posible la magia. Personas con gusto y sensibilidad como Sergio Ramos, director de Eventos, el chef Pedro Toribio y el magnífico equipo liderado por Alex Alonso gerente de este refugio gastronómico y de ocio donde el tiempo parece detenerse. Cumplir 10 años en el mundo de la restauración y los eventos no es tarea fácil, más bien es el resultado de la perseverancia, de un equipo apasionado y, especialmente, de la confianza de todos los clientes que han cruzado su umbral para festejar la vida, el amor y la amistad.

Cuanto me alegra que la Finca Maradela siga creciendo y evolucionando sin perder un ápice de la misma magia, del mismo entusiasmo del primer día. Allí, lejos del bullicio urbano Maradela celebra hoy su gran fiesta aniversario. ¡Felices 10 años! Desde esta ventanita de papel brindo por muchas mas décadas haciendo los sueños realidad. Que así sea.