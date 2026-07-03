In English, please

Opinión | la mirilla
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OPINIÓN | Me fascina que el poco interés de algunos por aprender idiomas se justifique en que hace años no se enseñaba inglés en algunos colegios
Me fascina que el poco interés de algunos por aprender idiomas se justifique en que hace años no se enseñaba inglés en algunos colegios o en que el nivel que se imparte en la mayoría de los centros públicos y concertados no es bueno. Ambas cosas son reales, todo sea dicho de paso, pero para desempeñar ciertos trabajos hay que saber defenderse y demostrar que eres capaz de comunicarte, aunque solo sea por tu propio interés.
Mientras en España las opciones son múltiples, y realmente el que no aprende es porque no quiere, en otros lugares del mundo poder hablar otras lenguas es algo que abre tantas puertas que son muchas las personas que aprenden de forma autodidacta porque no tienen otra forma. En las montañas de Sapa, en Vietnam, la guía local del trekking que realicé (de apenas 20 años) aprendió inglés escuchando a turistas e intentando entenderse con ellos. Y hablaba perfectamente. En Velipoje, en Albania, en una pequeña tienda en la cuneta de una carretera, una joven nos habló en castellano y nos contó que había aprendido ella sola con algunos libros porque le gustaba nuestra lengua y algún día quiere viajar a España (un sueño del que hablaba con ganas, pero también consciente de lo difícil que para ella será cumplirlo...). Y tengo varios ejemplos más de este tipo.
Por eso no entiendo que a veces haya quien utilice al sistema educativo como excusa para no hablar inglés, cuando lo que hay detrás es un auténtico pasotismo. Los motivos los dejo ya a gusto del consumidor.
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