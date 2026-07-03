El día que San Pedro perdió las llaves del cielo

Poca trascendencia pública ha tenido que San Pedro haya perdido su mano la primera vez que le han sacado en procesión desde la iglesia de San Ildefonso, y de San Pedro, en plenas fiestas también de su santo nombre en la capital zamorana.

-Lo que pasa en Zamora se queda en Zamora - parece que han pensado para no dar a conocer lo sucedido, como sucede en la Diputación con algunas subvenciones.

En el breve periplo procesional de San Pedro por algunas calles del Casco Histórico de Zamora, promovido por la vecindad y el párroco de la zona en su admirable afán por llegar a ser un barrio vivo más de la ciudad -con sus fiestas que se celebran estos días y su procesión como cualquier barrio que se precie- resulta que el San Pedro que salió con sus dos manos, volvió al templo de salida con una sola.

- En andas, seguro que lo han sacado en andas. Y por eso con el traqueteo se le ha caído una mano, o se la han tenido que quitar para que no se pierda ¡Como hacía tanto tiempo que no lo sacaban! -dicen las buenas gentes del pueblo zamorano como explicación más plausible.

- Además -dicen los expertos cargadores de pasos semanasanteros- no se puede improvisar lo que hay que ensayar durante todo el año, cenas incluidas, para que no se desmoronen las imágenes que procesionan.

Hasta aquí las hipótesis razonables. Pero como la pérdida de la mano de San Pedro ha sido flor de un día y no se han dado las explicaciones pertinentes, en los mentideros de la ciudad continúan las especulaciones sobre las causas de la pérdida.

-Eso va a ser cosa del vandalismo- lo primero que se le ocurre a cualquiera para echar la culpa a cualquiera que nunca se va a encontrar ni resolver. O sea, anónimo.

Pero esa primera idea se descartó tras comprobar que San Pedro salió bien custodiado por gente de orden y autoridades de todo tipo, y por lo tanto alejadas del vandalismo callejero de poca monta como una sola mano. Porque las autoridades suelen ser más de "a manos llenas".

- ¿Llevárselo?

- Por lo visto, muchas veces sí.

- Por cierto, ¿qué lleva San Pedro en las manos? Porque a lo mejor la clave está en lo que llevaba y no en la mano en sí -continúan las especulaciones.

- ¡Las llaves! ¿No es San Pedro el que lleva unas llaves en la mano? Pues eso, que se las ha dejado a las peñas porque son las fiestas de su nombre en Zamora.

- Que no, que las peñas lo que tienen en las fiestas son las llaves de la ciudad, no las que lleva San Pedro. Se las da el alcalde en el balcón del ayuntamiento. Todo legal.

Para seguir investigando lo acaecido en la procesión, no queda más remedio que ver las imágenes para comprobar qué mano es la que ha perdido San Pedro, si la derecha o la izquierda...

- ¡Ya está! La mano izquierda. Va a ser culpa de Guarido y del único ayuntamiento de capital de provincia donde gobierna la izquierda -se apresuran a decir los de la oposición política moderada.

- ¡Capaces de cambiarnos la mano del santo por el puño en alto! -apostillan los más radicales.

- No, si la derecha amarra más que bien -respondemos las izquierdas.

Pero pese a la crispación política previa a las vacaciones -no tanto aquí sino a nivel estatal o nacional- no hay ninguna explicación convincente de lo sucedido. Y a fecha de hoy nada cierto se sabe de la mano izquierda de San Pedro, ni del paradero de las llaves del cielo que llevaba. Habrá que preguntar a alguien autorizado como el cronista de la ciudad.

- ¡Hola Herminio! Soy la hermana de Chelo que canta en Bajo Duero. La amiga de tu hija Carmen- Herminio no ve mucho porque el vandalismo anónimo le quita las gafas de su estatua, a las puertas de San Ildefonso.

- ¡Claro! -lo ve muy claro- Eres la mujer de Guarido, la cuñada de Pablo y la hermana de Chelo y de Luis ¿Cómo está tu madre? -responde sorprendentemente con la pequeña historia de mi familia dentro de su cabeza, donde todo está aún más claro.

Herminio Ramos tiene que saber dónde están la mano y las llaves de San Pedro. Porque no sólo conoce y tiene dentro de su cabeza los grandes monumentos y acontecimientos de Zamora, sino que alberga en su corazón a las pequeñas gentes de Zamora y de sus pueblos que hacen la verdadera historia de la ciudad y los pueblos.

- ¿Sabes dónde está la mano de San Pedro, que salió hace unos días en procesión de la iglesia de al lado de tu estatua y volvió manco?

- Pues no sabría decirte, porque ya sabes que me quitan las gafas y sin ellas no veo.

Pues te voy a decir yo lo que ha pasado. Salía San Pedro con las llaves en la mano, y al encontrarse con el monumento en vida que te dedicaron los amigos de Zamora a las puertas de San Ildefonso, te las dejó para que abrieras las puertas del cielo.

-¡Pero si yo necesito volver a ser barro para seguir contando lo que pasa en esta tierra! Y tengo que ir a Viriato a ver la feria de la cerámica, que sigue viva -se sorprende Herminio.

- Descansa unos días, que son mis fiestas -dice San Pedro- Te dejo las llaves un día mientras salgo en procesión para que subas al cielo. Y a cambio me dejas las gafas para ver con tu corazón de historiador quién merece que le abramos la puerta.

- Las personas que son del barro de la tierra y con sus manos la trabajan para hacer historia -responde Herminio.

- Historia viva de Zamora como tú.

- Y como tú, que hasta eres santo.

- Por cierto -media el sr. Obispo- Devolved la mano, no sea que nos pase como con el dedo de la virgen del Tránsito...

- El caso es que -continúa Herminio- lo siento por este escrito de la hermana de Chelo, pero nuestro San Pedro de San Ildefonso no llevaba las llaves sino el báculo o el bastón, para que nos entendamos.

- ¡Otra vez la culpa del alcalde y el bastón de mando!

- Que nooo.., Que el ayuntamiento tiene las llaves de la ciudad que no la cierran, y San Pedro las del cielo que siempre está abierto.

Homenaje y bromas aparte, lo cierto es que el cronista de la ciudad nos dejó como un símbolo en medio de la feria de la cerámica que fundó, y cuando San Pedro perdió la mano en procesión como otro símbolo.

- Tal vez la mano fue a moldear una cuna de barro en el cielo.

- Tan cierto como que las gafas del corazón de Herminio seguirán viendo pasar el día a día de la ciudad, que no te olvida.