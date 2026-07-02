De Aragonés a De la Fuente

Las comparaciones entre la España actual de Luis de la Fuente y la campeona del mundo de Vicente del Bosque en 2010 son inevitables para todos aquellos aficionados que han tenido la suerte de vivir ambas generaciones.

Todo aficionado al fútbol en España sabe que Luis Aragonés fue quien sentó las bases para que la selección comenzara a creer de verdad en sus posibilidades de conquistar títulos. A pesar de las numerosas críticas por los cambios que introdujo en la plantilla, el técnico madrileño se mantuvo firme en sus convicciones y priorizó su criterio por encima de la presión externa. El tiempo terminó dándole la razón. Aragonés llevó a España a conquistar la Eurocopa de 2008 sin contar con quien entonces era la gran estrella del equipo, Raúl González. En su lugar apostó por una generación repleta de talento, con futbolistas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Fernando Torres o Santi Cazorla, entre otros. A partir de ese momento, la historia prácticamente se escribió sola. Luis dejó la selección en lo más alto y Vicente del Bosque tomó el relevo. Aunque incorporó algunas novedades, como Sergio Busquets o Fernando Llorente, mantuvo el bloque que había construido su predecesor.

En el Mundial de Sudáfrica de 2010 llegó el momento más esperado, España conquistó por primera vez la Copa del Mundo y consiguió esa ansiada estrella que desde entonces luce en su camiseta. Del Bosque entendió que la mejor decisión era modificar lo mínimo posible un equipo que funcionaba a la perfección. Dos años después, aquella generación volvió a hacer historia levantando la Eurocopa de 2012 tras imponerse con un contundente 4-0 a Italia en la final. Fue el último gran título antes de que la selección atravesara un largo periodo de doce años sin levantar un trofeo, una etapa que llegó a su fin en 2024.

Durante ese tiempo, España vivió varias decepciones. Entre el Mundial de Brasil 2014 con Del Bosque, el de Rusia 2018, marcado por la destitución de Julen Lopetegui apenas unos días antes del debut, y el de Catar 2022 bajo la dirección de Luis Enrique, la selección solo fue capaz de ganar tres partidos en total.

Luis de la Fuente busca ahora seguir el camino que marcaron Aragonés y Del Bosque después de conquistar la Eurocopa de 2024. En ese torneo, España eliminó a todos los campeones del mundo europeos, como Francia, Alemania e Inglaterra, desplegando un fútbol que volvió a ilusionar a la afición y recordó al de aquella selección que dominó el panorama internacional hace más de una década.

Ahora, España sigue en la lucha por conquistar la segunda estrella. De la Fuente ha optado por una idea muy similar a la que tuvo Del Bosque en su día: mantener la base de un equipo que ya ha demostrado que funciona. Aunque el seleccionador ha recibido críticas por la convocatoria realizada, el equipo está respondiendo sobre el terreno de juego. España ha terminado como primera de grupo y ha logrado clasificarse para las fases eliminatorias.

El rendimiento de la selección en este Mundial no termina de convencer a una parte de la afición, pero surge una pregunta inevitable, ¿Por qué?, si son prácticamente los mismos jugadores que conquistaron la última Eurocopa y con los que todo el país volvió a disfrutar. Una de las principales razones es el nivel de exigencia que se ha generado alrededor de este equipo. Después de levantar el título continental, ya no basta con ganar. Se espera que España domine cada partido, juegue con brillantez y ofrezca un espectáculo constante. Cualquier actuación que no alcance ese listón se percibe como un paso atrás, aunque los resultados acompañen. También hay que tener en cuenta que un Mundial plantea desafíos muy diferentes. Los rivales buscan neutralizar las principales virtudes de nuestra selección. Encontrar espacios y mantener el ritmo de juego resulta mucho más complicado cuando enfrente hay selecciones que priorizan defender antes que proponer.

No se puede ignorar el peso de la presión. España ya no es una aspirante, sino una de las grandes favoritas al título. Cada error se magnifica y cada partido se analiza bajo una lupa mucho más exigente que antes. Este grupo ha demostrado de lo que es capaz y merece un voto de confianza de cara a las eliminatorias. Además, Luis de la Fuente conoce a la mayoría de estos futbolistas tras haber trabajado con ellos durante años en las categorías inferiores de la selección. Sabe qué puede aportar cada uno, y los jugadores conocen lo que su entrenador espera de ellos.

No conviene olvidar que este mismo grupo ha sido el responsable de sacar a España de un periodo de más de una década sin títulos y de devolver la ilusión a un país que vuelve a creer que puede ser el mejor del mundo. Así que dejemos a un lado las comparaciones y la presión sobre este grupo de futbolistas. Disfrutemos del momento y sintámonos orgullosos de haber podido vivir la gloria de dos de las mejores selecciones de la historia, cada una marcando una época en su generación.

Hoy nos enfrentamos a Austria en el primer partido de la fase de eliminatorias, donde Luis de la Fuente no hará muchos cambios respecto al once que sacó frente a Uruguay. Por desgracia no podremos contar con Yeremy Pino ni con Nico Williams, pero por suerte no han sido más las bajas que nos dejaron los uruguayos.

El duelo ante Austria es mucho más importante de lo que parece. No solo supone el inicio de las eliminatorias, sino también la oportunidad de romper una dinámica que persigue a la selección desde hace años. España fue eliminada en la primera ronda por Rusia en el Mundial de 2018 y por Marruecos en 2022, dos decepciones que todavía permanecen en la memoria de la afición. Superar este primer obstáculo significaría dejar atrás esos fantasmas y recuperar la confianza en los cruces mundialistas.

Además, este Mundial está demostrando que las diferencias entre selecciones son cada vez menores. Alemania cayó a las primeras de cambio frente a Paraguay, Japón obligó a Brasil a sufrir hasta el final y Marruecos fue capaz de igualar el partido ante Países Bajos para terminar imponiéndose en la tanda de penaltis. Resultados que confirman que ya no existen rivales sencillos y que cualquier detalle puede decidir una eliminatoria.