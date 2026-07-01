La prensa, garante de la democracia

Demasiados ciudadanos piensan que la democracia está garantizada por el derecho universal al voto y por el Congreso de los Diputados y Senado, donde reside la soberanía nacional. Indudablemente, el buen funcionamiento de estas instituciones, como de las demás que componen un Estado de derecho, incluidos los partidos políticos, imprescindibles para que exista la democracia, sería más que suficiente para considerar que la continuidad de nuestra libertad democrática está asegurada. De ser esto así, la prensa, en lo relativo a la vida política, se limitaría a ser transmisora de las decisiones adoptadas en los órganos políticos y judiciales y, como mucho, comentarista e intérprete de esas decisiones para ilustración de la ciudadanía.

Pero resulta que aparece la corrupción, que no es exclusiva del ámbito público, pero que es en ese ámbito en donde resulta totalmente inaceptable por cuanto supone que los corruptos son servidores nuestros y gestores de nuestros intereses y dineros, lo que convierte este delito, además, en una inmoralidad y en una pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema. Esta desconfianza, que no se repara con una condena, surge porque el delito nunca es denunciado por el partido o la institución pública en los que se ha producido. Aquí radica la importancia la prensa, sobre todo de la escrita y digital, para la salud del sistema democrático.

No hay ni una sola denuncia por corrupción promovida desde el partido político o la institución pública donde ha actuado uno de sus miembros y cuando se produce por los adversarios es porque la prensa ya se ha puesto en el asunto, por lo que los ciudadanos constatamos que nuestras instituciones y partidos carecen absolutamente de controles internos para detectar y erradicar las corruptelas que se producen en su seno. Hubo un apunte cuando Pablo Casado, líder del PP, denunció los comportamientos del entorno de Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La respuesta del partido fue fulminante: Pablo Casado acabó su carrera política y fue sustituido por Núñez Feijóo. En el resto de casos de corrupción, todos los partidos han reaccionado igual cuando se han destapado por la prensa los escándalos y han pasado por las mismas fases en función de cómo se judicializaba el asunto: es un bulo de la prensa, defensa de los denunciados, es una campaña de difamación de los contrarios y los poderes fácticos, no sabíamos nada y esos corruptos ya no son de los nuestros. Y hasta la próxima, porque habrá próxima.

Fíjense que a quien he puesto en primer lugar del proceso es a la prensa, porque es quien destapa las corruptelas políticas. Y se puede equivocar en una noticia de corrupción e incluso, voy a aceptar la apuesta, algunos periodistas y medios pueden generar una noticia falsa por intereses bastardos. Pero en ambos casos existe la interposición de una querella contra el periodista y el medio errados o malintencionados. Pero esto pocas veces sucede, porque la inmensa mayoría de noticias sobre corrupción que la prensa ha publicado se ha visto ratificada, y con mucho, en sede judicial.

De ahí la importancia de la prensa en un Estado democrático. Sin su trabajo de investigación, fiscalización e información sobre los comportamientos de nuestros servidores públicos, los ciudadanos jamás nos hubiésemos enterado de nada de nada de las corruptelas que han adornado lastimosamente nuestra democracia y de las que pocos partidos políticos se han librado, sobre todo cuando han estado en el poder, y, con ellos, las instituciones en las que actúan con sus nombramientos.

De manera absolutamente mayoritaria, los periodistas de investigación política y los medios que les acogen son rigurosos en sus informaciones, incipientes en muchos casos, meras sospechas en los primeros momentos, pero honestos cuando denuncian posibles casos de corrupción o de comportamientos inadecuados de los representantes públicos, nuestros servidores, no lo olvidemos. Desde luego, cuando sus noticias se confirman en una sentencia judicial pese a las arremetidas del poder contra ellos, y tenemos casos muy recientes como el de la periodista Ketty Garat, los periodistas y sus medios merecen no solo nuestro respeto como ciudadanos, sino nuestra apuesta por leer los periódicos, sean en papel o digital, ser críticos con lo que leemos y agradecidos con su trabajo, porque sin la prensa podemos estar seguros de que nuestros servidores públicos no tendrían ninguna fiscalización, porque no quieren ser ellos quienes denuncian las malas artes de sus propios, aun a riesgo de acabar de la democracia. Por ello, larga vida a la prensa libre, plural y responsable, y larga vida a los lectores, que somos quienes hemos de sustentarla si no queremos vivir en la oscuridad.