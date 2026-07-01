Nadie se ha ido tan poco

Nada garantizo en este ejercicio de mesura. Imposible resulta escribir con objetividad de quien ha sido amigo, maestro, sabio, compañero, hombre bueno hasta la sinrazón y ejemplo de varias generaciones. De todo, me quedo con la bonhomía, "rara avis" en estos tiempos de escapismos emocionales. Herminio Ramos ha sido, sobre todo, un hombre bondadoso (genio apacible, según la segunda acepción de la RAE), cien años de sentido común, que se dice bien.

Ya sé que algún crítico soportaba, que la unanimidad solo se da a la hora de la muerte, pero creo que ahora no existe un zamorano tan conocido en la provincia, que despierte tanta admiración. Y eso tiene que ver con el único defecto que yo le conocía: no sabía decir no. De donde lo llamaran ahí iba, a alumbrar su magisterio. Sabía todos los secretos de la provincia y de la capital, era el mejor cronista de una tierra sufriente y jodida.

Nadie tan familiar, a veces dejaba en casa a su María del alma y a sus ocho hijos (¡ocho, sí, que eso por sí solo ya es extraordinario, y qué hijos!) y se iba a impartir su magisterio, por encima incluso de la bronca (con razón) de su esposa y el enfado de sus vástagos. Porque Herminio era tenaz y respetuoso con el mandamiento de su magisterio y en él buceaba hasta lo más oculto. Como desagravio, compensaba a María con unos versos que hacían temblar las entretelas del amor que siempre abrazaron, ¡otro ejemplo más incluido en el lote de lo excepcional!

Herminio escribía con el cedazo abierto para escoger las palabras y pensamientos que le manaban a borbollones, ¡tenía tantos! Escribió todas las historias de Zamora, las de las crónicas viejas y las diarias. Siempre ajustado a la verdad, ¡cómo no lo voy a saber yo si durante un tiempo, cuando empezó a fallarle la vista, le coloqué muchas palabras volanderas de sus artículos en el periódico, cuánto aprendí!

Su carné ideológico era transparente: liberal (de los que ya no hay), iberista (aquí sí ha conseguido discípulos hasta en su familia), contrario al sistema de comunidades autónomas (siempre a favor del todo, lejos de los partidismos), opuesto a Villalar y a favor de que la fiesta regional sea el 7 de junio, fecha en la que se conmemora la firma del Tratado de Tordesillas (1494) suscrito por Castilla y Portugal para repartirse el mundo desconocido.

Pero que lo sepan, la herencia de Herminio no va a ser ni sus historias ni sus crónicas, será su aura de bondad. El obispo de Zamora, Fernando Valera, desveló en la homilía del funeral del maestro un detalle más que lo define: cuando llegó a la diócesis se encontró con una carta y una donación que ha servido para mantener una escuela en Sudamérica. Así era el sayagués de La Tuda. Gracias por todo, amigo, maestro, sabio, cronista... ¡Tu luz es inmortal! n