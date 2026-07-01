Diputación, casa de todos o cortijo

En los últimos días hemos conocido la imputación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP), por el caso de las subvenciones a la Ultra Sanabria y a expensas de conocer el devenir procesal podemos perfectamente afirmar que no resulta un simple contratiempo judicial, quienes conocemos bien esta tierra sabemos que no es sino el síntoma de un poder opaco y clientelar, que no es un accidente sino el síntoma de un modelo que se ha enquistado y arraigado en la provincia y que cada día que pasa podemos permitirnos menos si aspiramos a ser tierra de futuro y esperanza.

En Zamora a nadie le extrañaría si salimos a la calle y preguntamos al azar a nuestros vecinos qué institución le resulta más opaca, encontrarse con que la respuesta sea casi automática, la Diputación de Zamora.

Hoy el juzgado investiga un posible fraude en subvenciones públicas algunas de ellas con reparos de la Intervención que fueron levantados desde la Presidencia. En la causa aparecen como investigados el actual presidente, el expresidente Francisco Requejo y responsables del área de Deportes de distintos mandatos, lo que evidencia que no hablamos de una "manzana podrida", sino de un sistema.

Pero no es nuevo, no es la primera vez que la Diputación y el PP provincial se ven vinculados a acusaciones graves. Ya en los años noventa, fuimos conocidos en toda España por el mítico "caso Zamora" (germen de lo que luego resultaría ser la corrupción sistemática de toda una estructura a nivel nacional) que puso bajo sospecha la gestión de la obra pública y la existencia de comisiones y favores en torno a los contratos de la institución, hasta el punto de que una treintena de cargos y empresarios llegaron a ser investigados antes de que la causa se archivara. Aquel episodio dejó una huella política clara: la percepción de que la Diputación funcionaba como epicentro de un caciquismo moderno, donde el partido y el poder institucional caminaban demasiado juntos.

La que debería y debe ser casa común de los 248 municipios de Zamora, especialmente de los más pequeños, de gentes que dependen de sus planes provinciales, de sus ayudas y de su asistencia técnica para sacar adelante obras y servicios básicos entendidos como servicio y obligación publica, jamás como caridad o contraprestación, resulta estar una vez más bajo la sospecha de la duda, de lo feo, de quienes aparentan estar para servir, pero quizá estén para servirse.

En una provincia envejecida, castigada por la despoblación, con dificultades para emprender, esta institución debería ser el principal motor de cohesión territorial y de oportunidades. Sin embargo, la reiteración de polémicas ligadas al reparto discrecional de recursos y la opacidad en determinados expedientes alimentan la sensación de que se ha confundido, durante demasiado tiempo, el interés general con la conveniencia del gobierno de turno, perdón, del gobierno de turno del mismo color político desde que Viriato les cortaba cintas a los romanos, y esta sea quizá la madre del cordero, la ausencia de alternancia política en la misma.

Ausencia de alternancia que conduce a que prospere una cultura política cacique, redes de lealtades, favores cruzados, proyectos que avanzan o se frenan según la cercanía al poder provincial. Zamora ha sido durante décadas un feudo sólido de la derecha en la Diputación, con una hegemonía casi ininterrumpida que ha debilitado los necesarios contrapesos y ha consolidado la idea de que la institución "tiene dueño". Debería ser casa de todos, pero cuando el poder se ejerce tanto tiempo sin alternancia real, la frontera entre lo público y lo partidista se vuelve difusa, y los controles internos se viven más como un obstáculo que como una garantía bien pudiera parecer un cortijo.

Que la oposición socialista se haya visto obligada a personarse en la causa para acceder a toda la información es un indicador claro de que conocen bien que el problema es estructural.

Es una cuestión de higiene democrática, crear la oportunidad de construir una Diputación al servicio de Zamora y los zamoranos que demasiado tiempo ya parece haber estado al servicio de otros.

Y precisamente por eso es saludable, democrático y necesario cambiar. Una alternancia real permitiría abrir ventanas, y dejar que de par en par entrara un inmenso y necesario chorro de aire fresco.