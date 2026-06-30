El puñetero absentismo

El absentismo laboral es un fenómeno complejo que representa uno de los principales desafíos para las empresas, debido a su impacto económico, organizativo y social. En España, el absentismo laboral, que supone un gran reto para la productividad de las empresas y el bienestar de los trabajadores, ha llegado a tasas del 7%, lo que corresponde a más de 1,5 millones de personas que no acuden a su puesto de empleo diariamente, manteniendo una tendencia creciente. Los empresarios afectados están al límite. Nada que objetar cuando la causa es justificada. Lo tremendo del caso es que el absentismo laboral falso o fraudulento está a la orden del día.

He vivido en primera persona la desesperación y la impotencia de muchos pequeños e incluso grandes empresarios, ante las bajas fingidas y falsificadas y las pérdidas que para ellos suponen. No hay derecho. Ni explotación laboral por parte del empresario, ni faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo por parte del trabajador. Las bajas que no están asociadas de forma directa a algún accidente o enfermedad asociada al lugar de trabajo están propiciando un agujero financiero acumulado de 2.677 millones de euros en, por ejemplo, la gestión de las mutuas de trabajo.

Más allá de las afecciones físicas, el estrés, la falta de conciliación y la insatisfacción laboral se señalan a menudo como detonantes principales que requieren una mejor gestión empresarial. El auge de las bajas médicas, está propiciando que algunas empresas reconsideren los convenios y los complementos salariales que garantizan el 100% del sueldo durante la incapacidad temporal, vinculándolos en su lugar a incentivos de asistencia. Las empresas están obligados s buscar salidas a esta grave situación. Lo cierto es que las ausencias prolongadas suponen un coste anual millonario para las empresas y el propio Estado.

El absentismo laboral, como ya he dicho, se ha convertido en un fenómeno que ha experimentado un crecimiento alarmante año tras año, consolidándose como un problema estructural de primera magnitud que amenaza directamente la competitividad, la productividad y el sostenimiento de la actividad empresarial. No soy empresaria, soy una humilde trabajadora, pero entiendo que, si las administraciones públicas no adoptan de forma decidida mecanismos de control e inspección para corregir una situación que continúa agravándose, el tejido empresarial no debe soportar en solitario este impacto económico que supone una fuga de capital constante que impacta directamente en la productividad.