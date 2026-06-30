Por una monarquía como Dios manda

Felipe VI y la Princesa Leonor realizan un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la corona. / CASA REAL

Ocurrió que visité Tordesillas, y gracias a 2 magnificas guías se me han abierto los ojos (sin que ellas lo pretendieran). Por cierto, que Juana La Loca que al parecer estaba más cuerda que usted y yo.

¿En qué sentido se me han abierto los ojos? En que, bien pensado, eso de las monarquías tiene sus ventajas. Lo cual por otro lado es lógico pues siempre fueron instituciones recomendadas por el Señor, hasta el punto de que en casi todos los sitios los Reyes dejaban claro que lo eran "por la gracia de Dios" (o sea de un ser infinitamente sabio).

Vayan 2 ejemplos de esa inteligencia de sangre azul. Fue a Isabel la Católica a la que le da por establecer como norma de gobierno: "Que todo quedara por escrito". Se ve que antes, buena gana…

Y gracias a ello hoy sabemos que, en la primera expedición por esos mares del Señor, a Cristobal Colón se le obligó a llevar como alimentos los procedentes de las tierras castellanas (por buenos) y como bebida, la mejor y más adecuada: ¡¡¡vino de Toro!!!

No me digan que esas órdenes no nos hablan de lo útil que puede ser para un pueblo un gobernante con 2 dedos de frente.

Y respecto a la ventaja de que todo quede escrito (mentirijillas aparte) vaya otro ejemplo de lo útil que fue tal medida con la siguiente anécdota también referida a esta tierra.

Siendo diputado provincial por IU en la de Zamora (lo fui del 1995 al 1999, y del 2007 al 2015) en los plenos, cuando se llegaba al apartado de "ruegos y preguntas", el diputado que tenía algo que decir de repente soltaba una petición o una serie de preguntas sin más y a bocajarro; lo que en ocasiones ocasionaba malestar al presidente de turno al cogerle desprevenido (sobre todo si para salir airoso debía de preparar alguna mentirijilla).

Ante esta situación un presidente (yo diría que don Fernando Martínez Maíllo) decide que, "en adelante", los ruegos y preguntas deberían presentarse por escrito y al menos 24 horas antes del pleno en cuestión (lo dicho, para verlas venir).

Bueno pues tal medida, que en principio parecía incordiante para el que ejercía la oposición, se tornó (al menos en mi caso) en una mina de oro, porque en el escrito de turno se podía insinuar, y ¡¡¡quedaba escrito!!!, todo lo que uno quisiera y sospechara, evitándose así interpretaciones erróneas o resúmenes inadecuados por parte de los técnicos encargados de levantar las actas.

Soy republicano porque no me entra en la cabeza que una sociedad establezca su convivencia basándose en que todos somos iguales, y acto seguido haga una excepción con las Familias Reales. Pero, lo confieso, me han entrado dudas y empiezo a verle ventajas a una Monarquía como Dios manda.

Miren. Esto de las Monarquías Parlamentarias da la impresión de que son parches para que este sistema de gobierno tan antiguo aguante un poco más; con lo que estamos en un paréntesis histórico sin las ventajas que tenían las monarquías a la antigua.

Donde los reyes gobernaban porque reinaban, y punto. Así que menos metafísica.

De esa manera si te salía un rey o una reina con 2 dedos de frente podía el país dar muchos pasos al frente. Y además, de comodín, siempre estaban las bodas. Recuerden que mediante vulgares matrimonios, se podía aumentar el prestigio y la extensión de la patria sin necesidad de guerras.

¿Qué necesidad tenemos los españoles de exponer la vida de nuestra Princesa de Asturias haciéndola subir a un palo mayor cuando de entrar España en guerra ella sería la última en ir a ella? ¿No es mucho mejor que se case con el Rey de Marruecos y así controlar el Mediterráneo, o con un billonario y así bajar los impuestos, o con el heredero inglés y así estar a la vez dentro y fuera de la UE? ¿O con…?