Eterno maestro

Me acogiste en la mesa de la amistad cuando acababa de aterrizar en el entonces El Correo de Zamora, allá por la década de los 80 del pasado siglo.

Desde el primer momento dejaste las cosas claras: "Nada de don Herminio". Nuestro saludo permaneció invariable a lo largo de todos estos años. "Maestro", te llamaba y tu respuesta invariable: "Ilustre".

A lo largo de mi vida he tenido numerosos profesores, pero maestros creo que realmente solo dos: tú y mi maestra del pueblo, porque maestro, etimológicamente proviene del latín magister, "el que más sabe" o "el que dirige".

Nunca asistí a tus clases, pero en el fondo me considero tu alumno. Tal vez no de los más aventajados, pero creo que sí de los más fieles, porque hemos compartido cientos de cafés, numerosas charlas, paseos asidos del brazo y horas de entrevistas donde siempre te sincerabas.

Me aproveché de tu sabiduría cuando me faltaba algún dato en mis crónicas y nunca me dejaste "colgado". Siempre estabas disponible y dispuesto.

Me preguntan qué cualidades destacaría de ti y no lo dudo: tu sabiduría, tu sencillez y la enorme satisfacción de tu amistad.

Hoy, las viejas rúas de tu ciudad, llenas de cacharros de barro como último homenaje, no volverán a escuchar los acordes de “Suspiros de España” que silbabas en tus titubeantes paseos porque tus cansados ojos ya estaban colmados de luz.

Me imagino cogiéndote del brazo para que me guíes, por última vez, por esas páginas de la Historia de la que eres perfecto conocedor o por tu querida provincia de Zamora, de la que aún guardas más de 20.000 fotografías. Y te acompaño a una tertulia o a una charla en vaya usted a saber qué pueblo, porque te gusta estar entre la gente sencilla, entre quienes te saben escuchar con mente inquieta.

Te veo venir con tu inseparable morral al hombro, como si fueras el pastor del intelecto. En él las únicas provisiones que llevas son unas cuartillas con tu último artículo para el periódico o lo más destacado de la hemeroteca de hace 100, 50 y 25 años. Hoy ya formas parte de esa hemeroteca. Siempre entre libros y papeles, que es lo tuyo, indagando en la historia y significado de las calles de nuestra ciudad para que todos seamos un poco más ilustrados.

Si pudieras conectarte a las redes sociales descubrirías que están, como diría mi nieta, "a tope" contigo. Hoy es el día de las alabanzas, del recuerdo y del sentimiento hacia tu persona. Estoy convencido de que todas ellas son sinceras porque dejas huérfanos de tu amistad y sabiduría a miles y miles de personas, de zamoranos.

Han sido cien años, un siglo de vida para enseñar, no adoctrinar, a varias generaciones de alumnos. Entre ellos, muchos, habrán seguido tus lecciones al pie de la letra y gracias a ti se habrán convertido en hombres buenos, lo que tú eras y serás siempre.

Hoy te despides, pero permaneces entre nosotros porque tus recuerdos acompañarán a quienes te conocimos y tratamos.

Querido y admirado "Minín", aquel niño de La Tuda, te imagino sobre el estrado, como un viejo filósofo griego, con una túnica blanca, impartiendo su última lección magistral, sin grandilocuentes palabras, porque eres sencillo para llegar al corazón.

Me niego a despedirme de ti. Son tantos los recuerdos…

Si existe otra dimensión, a buen seguro estarás paseando del brazo de tu inseparable compañera María.

Nunca quisiera haber escrito estas líneas que brotan de un corazón eternamente agradecido. Por eso, permíteme el último tratamiento: DON Herminio Esteban Francisco de Asís Ramos Pérez (La Tuda 1925-Zamora 2026). D.E.P.

Has sido grande entre los grandes. Tu cuerpo se convertirá en tierra para el día de mañana transformarse, en el alfar, en una pieza única.