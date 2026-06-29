Al Tertuliano

Un silbido invade desde la plaza de los Ciento a la plaza de San Ildefonso, el sonido del viento se remolina contra los gingko biloba en sus hojas, despliegan una alfombra de sinfonía, a la que acompaña la nueva fuente de colores con sus chisporroteos, salpicaduras y, al romper el agua genera esas burbujas llenas de sonidos agudos que crean una rica gama de frecuencias que chocan con la figura del “Maestro”, éste se ajusta sus gafas y coloca su bolso al hombro, metiendo antes la mano dentro para comprobar que tiene todo lo que necesita , camina lentamente por la Rúa y al llegar sobre el numero ocho eleva el tono del silbido para hacerse notar y prosigue.

Herminio Ramos en un homenaje brindado por el colectivo Amigos de Herminio Ramos / EMILIO FRAILE / OPZ

Con tu etérea figura sigues adelante porque el destino es otro. Esa aptitud de alegría y bienestar es la que te acompaña siempre que tu punto de mira es de satisfacción hacia el encuentro con todo aquello que tu mente imagina, que desborda creatividad y, ahora sí, tu visión perfecta que te da amplitud y la energía que te provoca el descubrir nuevos terrenos.

Sigue tu figura caminando lenta, acompasada y grácil. / Sigue tu figura desgranando y despojándose de la carga / Sigue tu figura configurando una nueva armonía y elegancia/ Sigue tu figura derrochando luz en tu avanzar.

Don Herminio y Rosario Sobrino. / Cedida

No existe numerología en el reloj, ni voz que describa el momento del día, no existe tiempo porque ahora no se necesita contar minutos, hoy es el día, es el momento perfecto para encontrar otras metas e izarte hacia lo contrario del principio.

Se ha perdido el sonido, se ha perdido la figura porque va al encuentro de lo anhelado, de ese deseo profundo por la esperanza, el deseo fuerte y persistente de encontrarse y llegar a ese lugar poético y misterioso. Hoy has quedado con todos, todos ellos que un día se fueron y te dijeron: - “volveremos a encontrarnos”

Hoy te están abriendo las puertas para retomar las tertulias, los cafés, las charlas, las risas. Hoy te esperan esos amigos que te acompañaron en este lugar, hoy te abren las puertas y dan luz a tu caminar, hoy, están todos ellos, entre otros: Don José, Pozo, Sastre, Marino, Carlos, Muñoz Miñambres, Araus, Concha y Mercedes, también.