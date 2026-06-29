Pudo llegar a ser una película con un argumento paralelo al de la "Leyenda de la ciudad sin nombre", la última comedia musical que dirigió Joshua Logan, interpretada primorosamente por Lee Marvin, Clint Eastwood y Jean Seberg, en 1969. Una peli en la que dos hombres llegan a compartir a una misma mujer, en un triángulo amoroso aceptado por las tres partes. En tanto, va emergiendo una ciudad donde antes había habido un poblado compuesto solo por hombres dedicados a la búsqueda de oro. Dos de ellos tienen el acierto de compartir una esposa que llega hasta aquel confín de manera accidental. Una mujer que había sido la esposa número dos de un marido mormón, pasa a tener dos hombres que la adoran. Todo ello en base al respeto y al enaltecimiento de la amistad entre aquella gente del oeste americano.

"La leyenda del país sin nombre" pudo haber llegado a ser una historia paralela a la de "La leyenda de la ciudad sin nombre". Una peli en la que dos partidos políticos que dicen amar a un mismo país, habrían cedido parte de sus anhelos en aras a construir una "familia" en la que poder ser todos felices. Pero, lo cierto es que se da la circunstancia de que ambos no solo no se respetan, ni se ayudan en post a conseguir un mismo objetivo, sino que se odian y persiguen. Que utilizan todo tipo de subterfugios para machacarse el uno al otro. Se trata de dos pretendientes incapaces de formar un triángulo en el que se llegue a lograr un ambiente permisivo que pueda tolerar tal relación.

De manera que, "La leyenda del país sin nombre", no ha sido posible, porque el ambiente que se ha creado no es precisamente el de la elegía de la amistad, sino el del odio. Un infierno en el que, en lugar de hacer feliz al ser amado, a su país, ese que su mayor ilusión es "llegar a tener una casa con paredes y puertas" - como decía el personaje de Jean Seberg en "La leyenda de la ciudad sin nombre"– lo putean a diario. Un país que está siendo llevado de Anás a Caifás, para ser juzgado sobre algo de lo que él no es culpable, cual es la indeseada situación de que sus presuntos amantes se odien. Un país que no puede elegir entre mamá y papá a la hora de establecer sus preferencias, porque ambas partes lo ignoran, como a un hijo no deseado.

En tanto los dos presuntos amantes desprecian a su teórico "amor", surgen prebostes que se permiten lanzar al aire proclamas dignas de superdioses . Así, determinado líder de un partido mayoritario llega decir aquello de que "El que pueda hacer que haga"; una frase tan abstracta como generalista, que parece sugerir que el problema de la supuesta ingobernabilidad del país lo debe resolver el pueblo soberano. Pero si los problemas de Estado y de Gobierno deben resolverlos los demás ¿para qué están entonces los partidos políticos, los gobiernos, el parlamento, la corona y demás estamentos del estado?

El mismo preboste ha llegado a apostillar que "no se puede permitir que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados contribuyentes". Cualquiera podría estar de acuerdo sobre el contenido de tal proclama, si no fuera porque lo que proponía como solución era que gobernara su propio partido que, por cierto, no ha sido precisamente un ejemplo en asuntos de ética y de respeto a las leyes. De hecho, en las estadísticas que se vienen publicando en Internet (No existe un listado oficial) el número de casos en los que estaría inmerso sería de 261, contra la tampoco nada desdeñable cifra de 143 de su principal competidor ("Ministerio de Asuntos Internos y Externos de Enriquecimiento Personal", se hace llamar la fuente que cito)

De manera que, en tanto, los dos supuestos "amantes" del país continúan practicando un juego sucio que nunca llega a acabarse, la gente se encuentra polarizada. Así, mientras uno echa la carta de "Ábalos", el otro recurre a la de "Rato". Cuando el otro echa la de "Cerdán", el uno saca la de "Bárcenas". Si el uno deja caer la de la "Gürtel", el otro suelta la de los ERE. Y siempre le quedan cartas para seguir jugando pues, aunque a uno se le caiga la carta de "Koldo", al otro se le desliza la de la "Kitchen".

Y su "amado país", sin comerlo ni beberlo, se pregunta en que llegará a convertirse, si en Sodoma o en Gomorra, aunque a decir verdad da lo mismo, ya que ambas ciudades fueron destruidas por un castigo de azufre y fuego.

No le faltaba razón a Groucho Marx cuando dijo aquello de que "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".