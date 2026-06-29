El uno no es otro que Lamine Yamal. El extremo del Barça sirvió en bandeja la polémica en el debut frente a Cabo Verde, donde jugó algo más de 20 minutos durante los que no fue capaz de romper el muro defensivo que planteó la selección africana sobre el terreno de juego. La polémica estaba en sus botas en las que había mandado grabar las banderas de Marruecos, el país de su padre, y la bandera de Guinea, país de su madre. De la bandera de España, país en el que nació y creció, ni rastro. De desagradecidos está el mundo, también el del balompié, lleno.

Los otros, son individuos del entorno abertzale y proetarra. En el País Vasco, que como todo el mundo sabe se levanta en suelo español, las fuerzas del orden se mantienen alerta ante posibles ataques de individuos de esa ralea, que sigue vivita y coleando, a ciudadanos que porten camisetas, banderas o emblemas de apoyo a la Selección Española. Digo yo que, de pasar a la acción, se considerará que esos individuos han cometido delitos de odio, tipificados principalmente en el artículo 510 del Código Penal, castigados con penas que combinan prisión, multas e inhabilitación especial.

Ya esta bien de que según qué manifestaciones sean consideradas delitos de odio y cuando los actores son socios del Gobierno, el mismo Gobierno y la mal llamada progresía de izquierdas lo pasen por alto. El entorno proetarra, que no se da por vencido porque no lo está, se caracteriza por su violencia y con estas actuaciones pretende erradicar de lo que consideran tierras no españolas cualquier manifestación de apoyo a la Nación, aunque sea, como en este caso, meramente deportivo.

Entre uno y otros parecen querer amargarnos la fiesta deportiva. No lo van a conseguir. Eso sólo ocurriría viendo a la Selección Española fuera del Mundial. Apuesto por nuestros jugadores y las tardes o madrugadas o noches de gloria que todavía nos van a dar. Pero es lamentable que esta serie de situaciones que creíamos pasadas sigan estando a la orden del día. Por cierto, las juventudes de Bildu, socio prioritario del Gobierno de Sánchez, comenzaron robando camisetas con los colores de España a la espera de que las cuadrillas de violentos rematen la faena con intimidaciones y agresiones físicas a los que osen celebrar el triunfo de España. ¡Viva España!