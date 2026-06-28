La gran recompensa.

No sé si puede hablarse de moda, pero sí que hay cierto auge en cuanto a órdenes religiosas se refiere. Ya pasó cuando el cardenal Bergoglio, jesuita, fue proclamado papa. Y, ahora con León XIV, agustino, vuelve a suceder. En el clero regular, sujetos a votos y a reglas, hay orientaciones más estrictas para cumplir fielmente los propósitos de la orden y la fidelidad al evangelio. Así, san Benito habla de que acoger al huésped es un acto sagrado: "Todo huésped que llega debe ser recibido como el mismo Cristo". Para san Francisco de Asís, ver a Cristo en los otros no era sólo una metáfora, sino una realidad palpable que llegó a cambiar y a transformar su vida de manera radical: trataba a los frailes, y a cualquier persona que se encontrara, con el mismo amor y respeto con el que trataría al mismo Cristo.

En el evangelio de hoy no creo que Jesús quiera pedirnos un amor tan abrupto y desproporcionado que rechacemos lo demás y a los demás por una posición privilegiada. Al contrario: veo una propuesta de prioridades. Hoy, en el encuentro personal que tengo con Cristo, me pregunta: "Luis, ¿cuáles son tus prioridades? ¿a qué pones primero?". A partir de ahí entiendo que el amor se rige por la ley de los vasos comunicantes: él es la tubería que nos cruza y nos interconecta repartiendo un amor que emana de esa prioridad que es tenerle a él como origen y destino.

Si todo encuentro personal no está unido a esa interconexión con Cristo, si no vemos a Jesús en los demás, no somos dignos de su amor misericordioso e infinito. Es más, si no somos capaces de admitir, de aceptar y de transformar la cruz, abrazándola y cargándola durante todo el camino, no somos dignos de él. Pero, en este caso, ¿qué es la cruz? Disculpe, lector, pero no tengo dudas: mi cruz es mi tendencia hacia aquello que me atrae de forma tóxica, es decir, la cruz es la tentación.

Creo que, en esas líneas, Jesús nos está pidiendo reconocer la tentación que nos puede vencer y cargarla para que no nos gane: evidentemente, si nos vemos por la calle, me halagará mucho que usted me diga que le gustan mis reflexiones y lo que disfruta leyéndolas. A priori, eso no es malo. Lo malo es cuando me regodeo en el éxito personal que eso me pueda suponer, o en echarlo en falta si esas loas no se producen.

¿Mi cruz? Pues, fíjese usted, que puede estar relacionada con mi tendencia natural a no ser humilde y tendré que trabajar y rezar para que no me venza esa tentación absurda de sentirme inadmisiblemente orgulloso.

Y, puede que ahí, esté la clave. En que las cosas sencillas, lo más humilde y pequeño, guarda una magnificencia oculta en su significado. Las órdenes religiosas lo contemplan en sus reglas: "Ama, sin importar a quién tengas en frente, porque puede ser Cristo mismo".

Y esto, sin duda, es la gran recompensa.