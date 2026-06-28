Un carguito para Aldama

Zamora es una tierra especialista en dejar pasar oportunidades. Unas veces porque nos marginan los todopoderosos y otras porque somos nosotros mismos los que nos ponemos a silbar y metemos las manos en los bolsillos; nada de arriesgar ni de intentar algo nuevo. Nos quedamos en el románico, la Semana Santa y nos ha costado ver el potencial que acarrea el modernismo (tuvo que venir un soñador catalán para que la ciudad cambiara) o la proyección de, por ejemplo, nuestros quesos y vinos, que están tardando siglos en despegar pese a su calidad. Podríamos seguir, la lista es larga, pero centrémonos en lo más reciente, en eso de lo que todo el mundo habla estos días: en el milagro de ese gran héroe nacional llamado Víctor de Aldama, que fue presidente del Zamora CF y hasta cónsul honorario de Georgia a orillas del Duero o vaya usted a saber si abarcó más territorio, la provincia entera, las casas de Zamora en el exterior, en fin, todo dudas. Y habrá que descubrir también si ahora que le han librado de la cárcel y le han regalado 3,8 millones de euros, una propinilla, recupera el cargo georgiano y se asocia con Putin, para repartirse la codiciada república del Mar Negro.

Lo de Aldama ha suscitado ya miles de páginas, ha protagonizado tertulias y ha pasado a engrosar el historial del Aranzadi y el manual de la Jurisprudencia española. Por eso, y por mucho más, Zamora no puede desperdiciar esta gran ocasión que le brinda la casualidad o su mérito. A Víctor de Aldama hay que ofrecerle algo aquí, al menos un carguito, un despacho, oficial u oficioso, que le permita desarrollar sus habilidades financieras y de todo tipo. No haría falta pagarle ni al contado ni en especies; con llevarle al juzgado bastaría; allí ya le fijarán la indemnización; él gana y Zamora, también, no tendría que soltar nada.

Otra salida rentable y viable para Aldama sería organizarle cursos para que explique, con claridad, sin subterfugios, cómo se cobran millones de euros en comisiones, te pillan, pero uno se salva de la cárcel y se queda con la pasta y se pasea por ciertas teles y radios, gente de orden, patriótica, contando que la culpa es de los demás y que uno es más puro que el agua de nieve y más casto que las heroínas bíblicas. ¿Se imaginan a don Víctor con la camiseta del Zamora disertando en el campus Viriato ante cientos de alumnos? Diría algo así: "Coge uno unas mascarillas, busca algún pez gordo que trague, saca una pasta gansa, reparte pero no todo, entra en la cárcel, sale diciendo que va a tirar de la manta, cuenta lo que ya se sabía, siempre contra Pedro Sánchez, convence a jueces ya casi convencidos, sale la sentencia y nada por aquí, nada por allá, manos limpias y, zas, desparecen cuatro años de cárcel y 3,8 millones a la buchaca".

¿Dónde está el truco? Eso quisiera saber media España. Al parecer, la clave reside en que el señor Aldama ha colaborado con la Justicia y ha abierto la puerta a no sé cuantas posibilidades. Bueno, si ellos lo dicen. Ha habido casos similares, ahí están las hemerotecas, pero a ningún colaborador-delator le han perdonado 3,8 millones de euros pese a saber que se los llevó ilegalmente. El propio alcalde Zamora recordó lo ocurrido con la empresaria que denunció al ex de Parques y Jardines que intentó estafar al Ayuntamiento. A ella se le rebajó la pena, pero tuvo que pagar una multa y costas. Aldama también se ha librado de esto. Así que volverá al palco del Ruta de la Plata a sacar pecho y a escuchar las ovaciones de sus fans. Sería el momento idóneo de ofrecerle un carguito para que ponga sus saberes, contactos e inteligencia natural en beneficio de esta tierra. No podemos desaprovechar la nueva, y gran, oportunidad que nos brinda el destino judicial. Además, si tiene que realizar un año de trabajos comunitarios, como manda la sentencia, que los haga aquí. ¡Qué espectáculo: ver a Aldama barrer a la puerta del banco donde tenga los 3,8 millones de marras! No nos lo podemos perder.