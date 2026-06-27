Puedo muy bien decir que lo vi nacer. Un niño precioso. Guapo, bueno, inteligente. Lo he visto crecer. Siempre a lo largo en altura física ya lo ancho de corazón. Es el nieto de Gerardo y Goretti y el hijo de Saulo y Cristina, hasta no hace tanto, mis queridos vecinos del Primero C. Rubén era un niño despierto, curioso, cariñoso que siempre despertó en mí un sentimiento entrañable, como de familia. Cuando le preguntabas qué quería ser, siempre contestaba, con pasión infantil, lo mismo: deportista. De casta le viene. En su pensamiento y en su corazón, solo un deporte en el que su padre ha destacado siempre como jugador y como entrenador: el baloncesto.

Hete aquí que esos sueños infantiles, moldeados en el amor, en la disciplina, en la actitud, en el compañerismo, en el comportamiento, no sólo como jugador, también como persona, se hicieron poco a poco realidad, no sin esfuerzo. Aquel niño, sin dejar de serlo, es, hoy por hoy, una promesa cierta. Rubén Hernández Gallardo se ha convertido, por méritos propios, en un jugador con mucha proyección, hasta el punto de haber sido convocado con la Selección Española U17 donde va a triunfar plenamente porque es un trabajador nato.

En el baloncesto no solo son importantes los fundamentos tácticos y técnicos. La actitud de los jugadores es esencial en un deporte de equipo. Esa actitud es norma en el joven canterano del CB Zamora, elegido Mejor Jugador Promesa por la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Ayer viernes, Rubén Hernández recibía su merecido galardón en Valladolid, donde se reunieron los distintos protagonistas del baloncesto autonómico para premiar su compromiso, su dedicación y su contribución al crecimiento del deporte en Castilla y León.

Los apasionados del baloncesto podemos presumir de Rubén, con la certeza de que así seguirá siendo a lo largo de su larga carrera que intuyo jalonada de éxitos en los que su condición humana también jugará un papel importante. Rubén tiene un futuro prometedor que ya ha comenzado. No nos va a decepcionar. Su talento natural y su talante excepcional contribuirán en gran medida a que así sea. Ayer vivió un momento de gloria, sin envanecerse, con naturalidad y sencillez como son Saulo y Gerardo. Enhorabuena, Rubén. Este es solo el principio de una gran historia. ¡Sigue disfrutando y encestando sueños!¡