La ciencia que se esconde en San Pedro

Hay algo que me gusta especialmente de las Ferias de San Pedro. Uno pasea entre los puestos, saluda a conocidos, observa las manos de los artesanos, huele el ambiente y, casi sin darse cuenta, termina llevándose a casa una ristra de ajos o una pieza de cerámica. Es una escena que se repite año tras año y que forma parte de la identidad de Zamora.

Lo curioso es que, mientras caminamos entre esos puestos, estamos rodeados de ciencia. Y de mucha. A veces pensamos que la física y la química viven encerradas en laboratorios llenos de aparatos extraños, cuando en realidad basta recorrer unos metros por la avenida de las Tres Cruces o acercarse a Viriato para encontrarlas trabajando delante de nuestros ojos.

Siempre me ha fascinado la cerámica. Quizá porque tiene algo de milagro. Uno observa una vasija terminada y cuesta imaginar que hace apenas unos días no era más que barro húmedo entre las manos de un alfarero.

¿Cómo puede un poco de tierra convertirse en un objeto capaz de durar siglos? La respuesta está en la física y en la química de los materiales. La arcilla está formada por minerales extremadamente finos que, mezclados con agua, adquieren una propiedad extraordinaria. Se vuelven plásticos. Es decir, pueden deformarse sin romperse. Por eso el alfarero consigue moldearla casi como si fuera plastilina.

Pero esa pieza todavía es frágil. Muchísimo. Bastaría un pequeño golpe para deshacer horas de trabajo. Todo cambia cuando entra en el horno.

Conforme aumenta la temperatura, primero desaparece el agua que todavía queda atrapada en la pieza. Después ocurre algo mucho más interesante. Los minerales comienzan a reorganizarse, las partículas se unen unas con otras y la estructura se hace cada vez más compacta. Es un proceso que los científicos llamamos sinterización y que transforma para siempre aquel barro blando en un material duro, resistente y estable. Después del horno ya no hay marcha atrás. Aquella tierra nunca volverá a ser barro.

Y, sin apenas alejarnos unos metros, aparece otro protagonista indiscutible de estas fiestas. El ajo. Miles y miles de cabezas perfectamente alineadas formando ristras que, además de llamar la atención por su aspecto, anuncian su presencia mucho antes de que uno llegue al puesto. Porque el ajo huele. Y huele mucho.

Aunque aquí aparece otra sorpresa. Un diente de ajo entero apenas desprende olor. Es cuando lo cortamos o lo machacamos cuando empieza toda la magia de la química. Al romper sus células, dos sustancias que estaban separadas entran en contacto. Una enzima transforma una molécula llamada aliina en alicina, responsable de ese olor intenso que todos reconocemos al instante y de buena parte de las propiedades antimicrobianas que han hecho famoso al ajo desde hace miles de años.

Es una estrategia extraordinaria de la naturaleza. La planta apenas fabrica alicina mientras permanece intacta. Solo cuando alguien la daña activa esa reacción química como mecanismo de defensa frente a hongos, bacterias y otros microorganismos.

Curiosamente, lo que para nosotros es un ingrediente imprescindible en la cocina, para el ajo es una forma de proteger su propia supervivencia.

No es casualidad que durante siglos se le hayan atribuido propiedades casi milagrosas. Algunas pertenecen al terreno de la tradición y otras, en cambio, tienen una explicación científica bastante sólida. Hoy sabemos que determinados compuestos del ajo presentan actividad frente a algunos microorganismos, aunque, por supuesto, eso no significa que sea un medicamento capaz de curarlo todo, como a veces se ha llegado a decir.

La ciencia suele ser bastante menos espectacular que las leyendas. Pero también mucho más interesante. Mientras caminaba hace unos días pensando en este artículo, caí en la cuenta de que tanto el barro como el ajo tienen algo en común. Los dos parecen sencillos. Los dos llevan siglos acompañándonos. Y, sin embargo, esconden procesos físicos y químicos de una complejidad enorme.

Uno necesita el fuego para transformarse. El otro necesita que rompamos sus células para poner en marcha toda su química. Nuestros antepasados no hablaban de minerales, de enlaces químicos, de enzimas o de sinterización. Probablemente nunca escucharon esas palabras. Pero sabían exactamente cuándo una pieza estaba lista para entrar en el horno o cuándo era el momento adecuado para trenzar una buena ristra de ajos.

Habían aprendido observando. Experimentando. Equivocándose muchas veces. La ciencia llegó después para explicar por qué aquello funcionaba.

Quizá por eso disfruto tanto paseando por las Ferias de San Pedro. Muchos ven únicamente puestos de cerámica y montones de ajos. Yo también los veo. Pero no puedo evitar imaginar todo lo que está ocurriendo detrás de cada pieza y de cada ristra.

Porque la ciencia no siempre lleva bata blanca. A veces lleva las manos manchadas de barro. Y otras, simplemente, huele a ajo.