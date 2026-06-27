Arde la calle

Ahora que estamos en modo mundial de fútbol, todos con La Roja, quiero pedir perdón por un error gordísimo en el que no dije digo ni Diego, sino que escribí "no al transporte de animales vivos", cuando lo que debería de haber tecleado era "no a la exportación con animales vivos".

Hace unas semanas dije que los animales son seres sintientes, seres sufrientes y no se merecen extenuantes travesías, con salida desde el puerto de Cartagena, en mega buques viejos que acabarán en el fondo del mar antes de llegar a su destino en diferentes países árabes.

¿Dónde está la ley de bienestar animal de la UE cuando se la necesita?

Sí a la exportación de animales sacrificados en mataderos españoles. Para crear más puestos de trabajo en España. Sí a la exportación de animales envasados al vacío en cooperativas españolas que se encarguen de esta labor. Para movilizar más mano de obra en origen.

Después de enmendar mi nuevo patinazo, y siguiendo con el modo mundial de fútbol, todos con La Roja, manifiesto mi desconcierto. No entiendo a esos que asisten a este mundial del negocio, del consumismo. Porque el precio de las entradas es un escándalo, un seguirles el juego a los memos de la FIFA.

Si las entradas y las camisetas de cada selección cuestan un riñón y parte del otro, ¿cuánto puede llegar a costar una botella de agua dentro del estadio? En este mundial del mercadeo, con unos partidos que se juegan en estados cálidos, como Texas o Florida, y otros en México, además de Canadá, han tenido la genial idea de detener el juego y hacer pausas para la hidratación, pero insisto quién se preocupa de la hidratación del público.

Después del polémico disputado en Qatar, también con altísimas temperaturas, el actual disputado en zonas cercanas a los Trópicos, vendrá el que se juegue en España junto a Portugal, verbigracia la sartén de Europa. Más la dictadura de Mohamed VI. No se trata de prohibir el deporte, pero algo habrá que hacer dada la calurosa realidad que algunos se niegan a ver.

Este mayo se ha marcado un triste récord de muertes por calor en el norte. No se trata de supremacismo sureño, ni de una maldición gitana, es ciencia. El cuerpo humano necesita tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de temperatura. No sucede de un día para otro, es labor de años y más años soportando altas temperaturas. Por eso en el norte el umbral en el que el calor se considera peligroso es más bajo. Lo normal es que allí el clima sea más húmedo y fresco. Antes era así, de ahí que el problema sea muy grave y se va a ir agravando más.

Cuenta la radio que en Barcelona las muertes atribuidas al calor se han incrementado un 57 por ciento. Y según se señala en el último estudio del Instituto de la Salud Carlos III, el 97 por ciento de las muertes atribuidas al calor se está produciendo en el País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria. Mientras que en Andalucía sólo ha habido 4 víctimas.

El plan MOMO, plan de Monitorización de la Mortalidad, desarrollado desde el Ministerio que dirige Mónica García, sí, la ministra que mantiene al estamento sanitario en pie de huelga una semana de cada mes contra su estatuto marco, cifra en 101 las víctimas por calor del mes de mayo. El citado plan estima que con las cada vez frecuentes olas de calor extremo aumenta la mortalidad entre un 9,1 y un 10,7 por ciento. Y que sube a un 22,5 por ciento cuando hay calima o polvo sahariano en suspensión.

Además de los animales, también los sanitarios y los pacientes son seres sintientes, seres dolientes. Por eso no se entiende que se haga caso omiso de la denuncia del Sindicato de Enfermería SATSE; que se siga permitiendo que muchos de los hospitales y centros de salud de la región no estén habilitados, no se hayan aclimatado aún para desarrollar la labor para la que fueron creados. Hecho que repercute negativamente en las condiciones en las que trabajan los sanitarios y en que son atendidos los pacientes.

También los niños son seres sintientes, seres sufrientes y no se merecen que los sigamos encerrando en escuelas de calor. En escuelas no aclimatadas a la nueva y terrible realidad climatológica. Escuelas públicas, claro está. Porque las escuelas concertadas acostumbran a estar en edificios pertenecientes a órdenes religiosas. En buenos edificios. Edificios bien diseñados y mejor construidos. Edificios pertenecientes a épocas pasadas, en la que los edificios se construían para que las personas vivieran con dignidad, no para hacer negocio racaneando unas perrillas por aquí y por allá con materiales innobles y de baja calidad.

El clima lleva tiempo advirtiéndonos y el modelo que manejan los científicos para el año que viene es el de un fenómeno del superNiño severo y anómalo como el de 1877. El mismo tiempo que llevan todas las administraciones haciendo caso omiso y desoyendo las alertas.

El mismo tiempo que lleva la Junta echando balones fuera para justificar su inacción, su falta de inversión en prevención, su apuesta por hacer negocio con el drama climático y sus consecuencias. Luego será el llanto, el crujir de dientes, el no dejaremos a nadie atrás, el de esta saldremos mejores y el parole tante parole.

Sentencia la RAE que, en español culto, calor es masculino. Pero la Real Academia admite que hay zonas hispanoparlantes donde está permitido usar la calor. También autoriza este uso para definir el calor extremo. No es lo mismo el calor que la calor.

Es la calor, en femenino, la que provoca que en Zamora cada vez sean más frecuentes los insoportables días con temperaturas por encima de los cuarenta y las noches insufribles por encima de los veinticinco. De las 56 ocasiones que la estación meteorológica de Zamora, con 80 años de historia, ha marcado temperaturas por encima de los 39 grados, 34 veces han sido desde 2020. Siempre han existido temporadas de calor insoportable, cierto. El problema radica en que antes eran una excepción, ahora son la norma. Peligrosa norma.

La calor es lo que padece la gente sintiente y corriente durante las cada vez más frecuentes olas de calor infernal. Un infierno futuro que ya está aquí y contra el que poco podemos hacer, salvo no esperar nada de nuestros dirigentes. Esos que en nombre de la democracia han acaparado los mejores edificios de las ciudades, al tiempo que autorizan la construcción de más y más viviendas de chichinabo para los ciudadanos sintientes y quemados.

Ayy, que San Lorenzo, el santo patrono de los bomberos, nos proteja. n