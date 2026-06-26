Un mundo en ebullición

La singularidad de los diferentes hechos a los que en estos momentos estamos asistiendo, nos acerca a la conclusión, de que el mundo se está mostrando balbuceante y volcánico, que la totalidad de la arquitectura en el que está sustentado, permanece en un equilibrio inestable, siendo muchos los factores que lo avalan: el presidente entrante de EE.UU. de América, fue en sus comienzos declarado por un juzgado como delincuente, aunque no tuvo que cumplir pena alguna, además este desde una actitud de soberbia y prepotencia, ha dado comienzo a un enorme cambio en el orden internacional, amenazando con la anexión de la isla de Groenlandia, estado autónomo de Dinamarca; con el control del canal de Panamá, siempre que no mantenga las tarifas actuales para los barcos de EE.UU.; incluso aspira a que Canadá sea el estado número 51 de EE.UU., despreciando en el mismo discurso, a la nación Mejicana, por su actitud en temas de emigración, además de incendiar la mecha peligros en el extremo oriente, sumándose a las ambiciones sin escrúpulo de Israel. Se rodeó de personajes, cuyo mérito es ser, negacionistas y multimillonarios, entre los que figura, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, además del más provocador, destacando como ejemplo, la conversación en directo en X, con la presidenta ultraderechista de Alemania, Alice Weidel, y como la mayor extravagancia, enfrentándose al orden mundial, manteniendo como objetivo convertir a Gaza en un Resort, después de masacrar a sus pobladores.

A todo esto, hay que sumar la invasión y control de Venezuela, apresando a su presidente dictador, así como el ahogamiento de Cuba, y las guerras de Ucrania, país invadido por Rusia, y que tantos muertos y destrucción está provocando, por el ansia insaciable de poder de Putin; e Irán, en plena actividad, con el apoyo a los militares de hezbolá, y a los Hutíes del Yemen, que controlan parte del canal de Suez; así como la inseguridad de los distintos países de la franja del Sahel, desde el Océano Atlántico al Mar Rojo, de forma especial, Sudan del Sur, Eritrea y Etiopia.

Si seguimos en esta línea de borboteo asfixiante, desolador, acabamos de ser informados oficialmente, de que la temperatura media del globo, ha subido en los últimos años más de un grado y medio, algo más de lo esperado, con lo que la desertización en general, y la de la península en particular, seguirá incrementándose a mayor velocidad, desapareciendo no en mucho tiempo, entre otras zonas icónicas, los humedales de las Tablas de Daimiel, y el Parque Nacional de Doñana, terreno donde venimos además asistiendo a la ampliación de la zona de regadío, mediante perforaciones furtivas y en consecuencia ilegales; se incrementará además la evaporación del agua de los mares, y por ello asistiremos a un mayor número de descargas torrenciales o Danas, junto al incremento del deshielo de los casquetes del globo, especialmente del ártico, amén de una mayor acumulación de CO2 atmosférico, y como consecuencia, a diversas alteraciones de la fauna y flora terrestre, y todo esto sin que se respete los acuerdos en materia de control de emisiones tóxicas, fruto especialmente de las grades industrias contaminantes, al vivir en medio de un “movimiento negacioncita”, que rechaza los hechos expuestos, ¡apoyados todos en las evidencias científicas!, y fundamentándose exclusivamente en motivaciones ideológicas, de tipo religioso, político, o de puros intereses económicos.

Niegan estos además, entre otros hechos, el Holocausto, o desaparición de más de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, no admitiendo como cierta la existencia de las cámaras de gas; niegan el cambio climático al que venimos asistiendo, cuando es evidente la presencia continua de grandes catástrofes, en forma de DANAS, tsunamis, fuegos incontrolables por la sequedad del terreno, incremento de la temperatura del agua, así como de sus respectivos niveles, por el proceso del deshielo de los glaciares. Para la explicación de todos estas circunstancias, vienen utilizando teorías conspiranoicas, con la consiguiente desaprobación de los expertos, al utilizar de forma parcial sus datos, tratando así de provocar una desinformación pública, e incluso una enorme desconfianza en las autoridades, proponiendo normalmente en ocasiones, normas que pueden perjudicar la salud de las poblaciones, destaca la negación de las vacunas, así como conseguir un enorme deterioro del medio ambiente, haciéndose cada día más necesario, la educación y formación de las poblaciones, junto al apoyo de la facilitación de un pensamiento crítico, con el objetivo de neutralizar esta narrativa, mediante la utilización de metodologías basadas exclusivamente, en la evidencia científica.