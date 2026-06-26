Aitor Ruibal y Borja Iglesias con las uñas pintadas del color de sus equipos, el Betis y el Celta de Vigo. / L-EMV

El otro día estaba en casa pintándome las uñas y mi hijo (sí, masculino) me preguntó si él también se las podía pintar. No dudé ni un segundo, la respuesta fue un clarísimo "por supuesto".

A la mañana siguiente, antes de ir al cole, decidí hablar con él y explicarle que si alguien le decía que pintarse las uñas es de chica, que no les hiciera caso. Que no hay cosas de chicas y chicos, y que cada uno hace lo que quiere.

Como era de esperar, hubo quién se metió con él por llevar las uñas pintadas, pero mi hijo ya sabía que podía pasar, les contestó y salió tan contento y orgulloso del cole.

Es una pena que los estereotipos sigan estando tan presentes en la sociedad y que sigan sirviendo como motivo de crítica y burla. Si no respetamos ni enseñamos a respetar a nuestros hijos una decisión tan nimia e insignificante como que un chico se pinte las uñas porque "son cosas de chicas", ¿cómo van a valorar la libertad y la diversidad de la sociedad dentro de unos años?