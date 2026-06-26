Y Aldama tiró de la trama como le pidieron en el Ruta de la Plata

Víctor de Aldama, en el partido de vuelta contra el Villarreal en el Ruta de la Plata. / José Luis Fernández

Eran días de vino y rosas en la ciudad, con la remontada del equipo de fútbol zamorano tras haber encajado dos goles en la ida al Villarreal, y con la ventaja en casa frente al Sabadell que permitía soñar con el ascenso, cuando en el Ruta de la Plata se oyó corear con desmedido entusiasmo, cara al sol, perdón, al palco presidencial: "¡Aldama, tira de la trama!".

En el palco de directivos y autoridades, un expresidente del club de fútbol era aclamado por la entregada afición zamorana, pese a ser una persona investigada por la justicia como presunto delincuente. Y pese a estar acusado por delitos tan repugnantes como enriquecerse con las mascarillas que escaseaban, cuando la gente normal de la calle -encerrada en su casa- las necesitaba para sobrevivir durante la pandemia del Covid. Lo que puede dar una idea de su catadura moral caradura.

Nada que no pueda explicarse por esa pasión futbolera que aúna rivalidades territoriales, ideologías enfrentadas y hasta enemigos vecinales que se han retirado el saludo, en un solo canto de ánimo al equipo común: oé, oé, oé, oé, oooeeé, oeeé...

Pero una cosa es sentir los colores de la camiseta (rojiblanca, pero roja) y cantar el himno del mejor el mejor es el Zamora. Y otra muy distinta corear "Aldama tira de la trama". Una cosa es el orgullo futbolero, y otra la corrupción política.

Puede que la provincia entera estuviera agradecida a Aldama porque, no sólo se hizo cargo del club de fútbol como presidente en un momento difícil, sino que nos hizo el honor de establecer la sede del consulado de Georgia en la ciudad, como cónsul honorario que era de este país.

Y lo hizo a la chita callando ¡Menudo susto nos llevamos en el consistorio cuando vimos que había establecido la sede del consulado de Georgia en el estadio Ruta de la Plata, que es propiedad municipal! ¡Y sin nuestro permiso ni el de nadie que constara en el ayuntamiento! Bueno, lo que nos llevamos fueron más risas que susto. Porque los que no estamos acostumbrados a la corrupción, no sabemos verla más que como una anécdota graciosa. Como Georgia había formado parte de la Unión Soviética, nos hicimos las consiguientes bromas: que si va a ser cosa del oro de Moscú (del "loro" decimos nosotros); cantamos "qué harías tú, en un ataque preventivo de la URSS". E inmediatamente desde la alcaldía se le dijo de manera muy seria que eso no podía permitirse y que no podía ser el estadio la sede del consulado. Se trasladó a una calle céntrica de la ciudad, donde aún aparece según San Google.

Algún tiempo después, Víctor Aldama apareció como integrante de una trama que estaba siendo investigada por corrupción, la trama Koldo. Y empezamos a pensar si establecer el consulado de Georgia en la ciudad y en el Ruta, en lugar de fruto de la casualidad y la anécdota, pudiera haber sido un intento de convertir a Zamora, donde nunca pasa nada, en un lugar propicio para hacer negocios poco o nada legales.

Y hace unos días, cuando la trama Koldo ha derivado en la mayor condena a un ministro del gobierno y al propio Koldo, volvemos a sorprendernos porque ha dejado fuera de la cárcel al cónsul o excónsul de Georgia. Sí, al mismo Aldama que hace unos días era recibido en el palco del Ruta con todos los honores. Y al que la afición de Zamora le aclamaba y pedía: "Aldama, tira de la trama".

Un lema que se coreaba con la simpatía que en la tradición española se ha tenido por los pícaros, desde el buen Lazarillo de Tormes hasta al un poco más taimado Buscón de Quevedo. O bien solamente porque el fútbol une en la misma pasión a honrados y pícaros, empresarios y obreros, cónsules diplomáticos o sencillas y zafias gentes del pueblo.

Ante estos hechos, volvemos a pensar si no habría que retomar el asunto de la sede del consulado de Georgia en Zamora, para investigar si fue algo más que la anécdota que nos puso en el mapa de España por unos días. O tal vez algo más, como sucedió con el Caso Zamora que puso a nuestra Diputación en el mapa de la corrupción durante varios meses, aunque casi todo quedó en agua de borrajas, salvo la condena a Antolín Martín por colaborar con la justicia denunciando las adjudicaciones irregulares de la institución.

Justo todo lo contrario de lo que ha pasado con el caso Koldo, en el que Aldama ha sido juzgado con benevolencia por tirar de la trama, primero por la afición zamorana que se lo pidió, y luego por los jueces.

El caso es que estamos tan acostumbrados a convivir con la corrupción desde el tiempo de los pícaros del Siglo de Oro de la literatura, que podemos admirar a los corruptos, ya sean políticos, empresarios o ladrones de poca monta, siempre que salgan libres de condena aunque se haya demostrado o confesado un delito.

La benevolencia de los jueces con el colaborador Aldama, y la simpatía del Ruta con "Aldamatiradelatrama" es especialmente preocupante, porque va contra lo que intentamos defender para nuestros niños desde la educación y la escuela. Y en lo que los pequeños nos dan ejemplo: no hay que ser un p...chivato, o un pajarito soplón como el del cuento.

Y el caso es que, hablando de la Diputación aunque no del Caso Zamora, se da la circunstancia de que bien por casualidad, o bien porque alguien ha tirado de la trama, en la propia institución provincial la justicia investiga un presunto caso de corrupción relacionado con una subvención, con reparos como casi todas, y como llevamos denunciando desde hace años.

Así que como "Aldama tira de la trama", ya se empieza a oír por la provincia cuando el presidente y el diputado de deportes actual intentan exculparse pasando la responsabilidad a sus compañeros del anterior mandato: "Canto, canta la Traviata". "Faúndez, tira de la trama que te hundes".

Por otra parte, aquí no pasa nada: seguimos de fiestas y se juega el mundial.