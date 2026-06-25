¿Quién sostiene la cuna?

Las experiencias más significativas de la vida suelen abrirse a través de la vulnerabilidad. El ser humano que osa compartir sueños, afectos y proyectos con otros, extiende sus lindes emocionales y las expone al libre albedrío de la reciprocidad y, en ocasiones, del azar biológico.

No hay amor sin vulnerabilidad, son realidades consustanciales. Ser madre o padre tiene mucho que ver con esto, con exponerse a lo incierto y asumir que cada una de las alegrías, preocupaciones o tristezas de otra persona va a impactar de forma trascendental en el propio discurrir vital. Para la mayoría supone un punto de inflexión, o un punto de no retorno. Hay que ser osado, inconsciente o soñador para embarcarse hacia esos mares revueltos sin experiencia náutica. Pero al otro lado, como anhelan los exploradores, navegantes y viajeros, se presupone la existencia de un mundo desconocido de nuevas emociones y experiencias.

Hace diez meses era verano en Madrid. Las noches daban un respiro al asfalto recalentado de las calles castigadas por el sol. Muchos madrileños disfrutaban de unas merecidas vacaciones en sus pueblos, en montañas o playas lejanas. Otros, a quienes esas posibilidades les estaban vedadas, buscaban refugio bajo las sombras de los parques de la ciudad.

Mientras tanto, dos zamoranos llegaban a un gran hospital público bajo la vieja mirada de la torre principal que durante décadas había contemplado historias de dolor y esperanza, y que ahora estaba a punto de ser demolida, al lado del nuevo centro hospitalario. Habían sido derivados desde otra comunidad autónoma porque aquí se encontraban los medios necesarios para ayudar a traer al mundo a su hija. Cruzaban la puerta con la ilusión propia de quienes están a punto de conocer a alguien que transformaría sus vidas.

Los hospitales son lugares extraños para algunos, para otros forman parte de su vida cotidiana. Están poblados por lágrimas y sonrisas, por proyectos interrumpidos y sueños cumplidos, por despedidas y reencuentros, por silencios cargados de miedo y por suspiros de alivio.

En este caso, tras el parto no todo sucedió como estaba previsto. La biología del desarrollo, tan asombrosa como compleja, a veces muestra una cara inesperada. Agosto se volvió oscuro como una noche sin luna, su tormenta fue larga, convulsa y sin reposo. Anestesias, intervenciones, nebulizaciones, aspiraciones, entradas y salidas constantes de personal médico. Los días se apagaban y volvían a amanecer en la habitación 208 mientras las miradas alternaban entre la pantalla de la pulsioximetría, los monitores del respirador y el rostro impasible de la bebé.

En aquellos pasillos se comparten silencios, abrazos largos y conversaciones profundas entre personas que unas semanas antes eran completas desconocidas. Fueron hombro para el desconsuelo de otros y encontraron consuelo en los hombros ajenos. Conocieron historias que nunca olvidarán. Para algunas familias, aquel agosto quedó marcado por acontecimientos que ningún familiar debería afrontar. Incluso en medio de su dolor encontraron espacio para sostener a los demás y dar ejemplo.

Con frecuencia recuerdan aquellos versos de Violeta Parra: "Gracias a la vida que me ha dado tanto". Durante mucho tiempo se preguntaban cómo podía alguien pronunciar esas palabras después de haber conocido tan de cerca la fragilidad, quizás ahora están empezando a comprenderlo.

Para esta pareja, tras la tormenta llegó una incierta calma, gracias a un equipo humano extraordinario, así como a unos recursos públicos financiados con el esfuerzo de todos. Un modelo que sostiene a miles de familias en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas, conviene recordarlo y cuidarlo. Junto al personal sanitario, apareció otra red de apoyo menos visible pero igualmente imprescindible, los profesionales de trabajo social y la residencia para familias desplazadas. Hasta que uno no lo vive resulta difícil comprender la magnitud de lo que existe detrás de un sistema sanitario.

El padre recuerda mirar a su hija en la 208 y pensar en aquellos versos de José Agustín Goytisolo: "No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable". Los bebés parecen una suerte de Ave Fénix, son pura resiliencia y capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Tras más de un mes en la UCI neonatal, llegaron a casa. En los siguientes meses acumularon kilómetros de carretera para nuevas consultas, pruebas diagnósticas, resonancias, cirugías, revisiones, esperas e incertidumbres.

Ahora, diez meses después de aquel verano, parece que las noches y también los días empiezan a dar respiro. La alta torre principal del antiguo hospital ya es polvo, como también lo serán con el tiempo muchos de estos recuerdos. Sin embargo, perdurará el agradecimiento a quienes cuidaron cuando más se necesitaba, a los avances de la investigación médica y a la solidaridad que sostiene nuestro sistema sanitario público.

Una sociedad se mide por su capacidad para proteger a los más vulnerables.

Quizá los rizos de una niña no recuerden nada de aquello. Su familia, en cambio, no lo olvidará.