Escuchado en la tele

No sólo los políticos han tomado al asalto los distintos programas de televisión en los que el debate está servido, también sus vástagos toman posiciones en los diversos canales perpetuando así los apellidos paternos. Son mayoría los "ángeles caídos" del cielo de la política, por razones que no vienen a cuento, cosa que sucede tanto a izquierda como a derecha con preponderancia de la primera. Aunque, entre los contertulios siempre se puede encontrar algún parlamentario en activo de esos que hablan ex cátedra. Bien es verdad que si los políticos hacen de tertulianos es porque las cadenas los llaman. ¿Cuándo pasará esa moda?

El pasado lunes, marcado por la apertura de expediente del CGPJ contra el juez Peinado y, fundamentalmente por la Sentencia del Caso Mascarillas que condena a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción y a Koldo García a una pena de 19 años, en "Todo es mentira", el programa de Risto Mejide, por el que acerté a pasar en un acto de zapeo, hablaba con un cabreo evidente un empresario llamado Víctor Ábalos quien, al parecer, es el primogénito del que fuera mano derecha de Sánchez. Todavía no doy crédito a todo lo escuchado.

El chico está enfadado de verdad y ha proferido constantes advertencias y constantes amenazas, destinadas sobre todo a los que han dejado caer a su padre, al que ve inocente y víctima de una trama en la que todo el mundo está implicado: el Gobierno, la Oposición, los Jueces, la Fiscalía, la Prensa, obviamente Víctor de Aldama, la fachosfera, la UCO, la UDEF y todos cuantos no consideran inocente a su padre. Ahora resulta que era un santo. Es como si todas las pruebas que le condenan fueran parte de una conspiración judeo-masónica.

A estas alturas de los hechos, con todo lo que se sabe, puterío aparte, tratar de desacreditar, de poner el foco de la duda en la labor desarrollada por la UCO, la UDEF y todas las unidades policiales de élite que actúan con rigor, con imparcialidad y con independencia, investigando delitos complejos como la corrupción, el fraude económico y el crimen organizado al que pertenece tanto ‘chorizo’ con denominación de origen socialista como siguen apareciendo en el panorama político actual, me parece injusto cuando la UCO, mal que pese a los corruptos, es el contrafuerte de la democracia. n