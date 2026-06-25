Cloacas, corrupción, enchufismo...

¿Cuándo no ha habido "cloacas", "corruptelas", "enchufismo"… en los alrededores del poder?

Desde la antigua Grecia se tienen noticias acerca de los usos y abusos del poder, y de la existencia de personas que, siempre las hubo y las habrá en todos los confines de la Tierra, se ganaban y se siguen ganando la vida ejerciendo de listillos, de serviles "compañeros de viaje", de espías, de chivatos, de encubridores y hasta de testaferros, si ha lugar.

Es un hecho incuestionable que siempre ha habido corruptos y corruptores al acecho del poder, como también lo es que no todas las sociedades, e incluso no todos los parlamentos han reaccionado o reaccionan de la misma manera ante la corrupción. Aunque unos y otros pretendan "vender" lo contrario, al final casi siempre priman los intereses particulares, cuando no los partidistas.

A lo largo de la historia han sido numerosos los gobernantes que por unas causas u otras se vieron obligados a dimitir tras haberse sabido que mintieron en el ejercicio de su cargo; que estaban rodeados de corruptos y corruptores que campaban a sus anchas, y que, en no pocas ocasiones, alcanzaron sus objetivos gracias a la complicidad pasiva de quienes les nombraron -culpabilidad in eligendo-, les consistieron hacer -culpabilidad in vigilando- o, simplemente, no les impusieron límites acerca de sus competencias… -culpabilidad in instruendo-; que falsificaron o permitieron la falsificación de documentos públicos en su beneficio o en el de sus más allegados; que nombraron a dedo para ocupar puestos de todo tipo a cientos y cientos de familiares, amigos y conocidos; que aprovechándose del poder organizaron tramas criminales para espiar a sus adversarios, extorsionar o perseguir a los medios de comunicación que no les eran afines, o intentar bloquear la acción de la justicia con el fin de blindarse ante ella…

Seguro que ustedes, estimados lectores, recordarán casos de corrupción que en su momento marcaron a quienes los protagonizaron, los permitieron o los encubrieron: como el caso Watergate, que provocó la caída del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974, tras salir a la luz su implicación en el espionaje a que estaba siendo sometido el Partido Demócrata por parte de algunos de sus más directos colaboradores; o el que propició la caída del primer ministro de Letonia, Ivars Godmanis, en 2007, tras ser acusado de tráfico de influencias, por haber intervenido en la adjudicación de contratos a empresarios amigos; o el que forzó en Alemania la dimisión del ministro de Defensa, Karl Theodor, en 2011, tras destaparse que había plagiado su tesis doctoral; o el que, en 2012, obligó a dimitir al presidente alemán, Christian Wulff, al salir a la luz que estaba siendo investigado por diversos casos de corrupción y tráfico de influencias; o el que provocó la dimisión del primer ministro checo, Petr Necas, en 2013, tras estallar un caso de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder en el que se vio implicada su jefa de gabinete; o el escándalo “Penelopegate”, que provocó el final de la carrera política de quien fuera primer ministro francés con Nicolas Sarkozy, François Fillon, cuando siendo el candidato favorito de los franceses en las elecciones presidenciales de Francia, en 2017, se supo que tuvo contratada a su mujer y a sus hijos durante años como asistentes parlamentarios; o el que forzó la dimisión del primer ministro neerlandés, Mark Rute, y de todo su gabinete, en 2021, tras ser acusado de haber permitido la aplicación de criterios xenófobos en la adjudicación de ayudas sociales; o el que, también en 2021, provocó la caída del joven canciller austriaco, Sebastian Kurt, cuando se supo que estaba siendo investigado por corrupción y malversación de fondos públicos; o el escándalo conocido como Partygate, que en 2022 hizo caer al primer ministro británico, Boris Johnson, al descubrirse que él y su equipo celebraron fiestas en la residencia oficial de Downing Street cuando estaba vigente el confinamiento por la COVID 19; o el que obligó a dimitir, en 2023, al presidente de Portugal, Antonio Costa, tras salir a la luz que miembros de su gobierno estaban involucrados en una presunta gestión irregular de proyectos de extracción de litio e hidrógeno en su país; o el que acabó con la carrera política de la presidenta de Hungría, Katalin Novak, en 2024, tras conocerse que había indultado a un preso que cumplía condena por haber encubierto casos de abusos sexuales a menores en un hogar infantil….

Muchos de los casos citados tienen similitud con los que protagonizaron los que fueron "primeros espadas" del presidente Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán; el "chico para todo", Koldo García; su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su "fontanera", Leire Díez; su predecesor y "referente moral", José Luís Rodríguez Zapatero…Casos en los que Pedro Sánchez, en lugar de mirar para otro lado, debería haber asumido algún tipo de culpabilidad (in eligendo, in vigilando o in instruendo), porque todos le salpican, lo quiera o no reconocer.

Por ello, escudarse en el "y tú más", como suele hacer cada vez que el líder del principal partido de la oposición le pide que dimita, es una actitud que degrada la política hasta extremos jamás vistos en España desde que vivimos en democracia.

Siendo cierto que, ciñéndonos a las últimas décadas, los casos de corrupción han sido una constante demasiado frecuente en el ejercicio del poder político en nuestro país, no lo es menos la intolerable deriva que ha ido tomado la actividad parlamentaria desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno de la Nación, y sobre todo desde que, para poderse garantizar su continuidad al frente del Gobierno tras las últimas elecciones, no tuvo ningún inconveniente en engañar a todos los españoles diciendo que no habría amnistía, cuando ya había empezado a pactar con los independentistas catalanes su proyecto de ley, y en negociar con los herederos de ETA la compra de sus votos a cambio de futuras concesiones… ¡Imperdonable!

Por todo lo referido, está más que justificada la exigencia de dimisión del presidente, pues es evidente su complicidad en todos y cada uno de los casos que están sub iudice; como también lo es en los que ya han concluido con las condenas a Ábalos, a Koldo (sin Ábalos, Koldo y Cerdán, Sánchez nunca habría sido presidente), y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (la Fiscalía General del Estado, ¿de quién depende?...)

Estando como están las cosas, lo que se debería imponer es la coherencia, es decir, la retirada de la confianza a Sánchez de todos los grupos parlamentarios que propiciaron su última investidura. De no ser así seguiremos en una huida hacia adelante que solo puede suponer un mayor desgaste para todos, ciudadanos y políticos, lo cual no beneficia a nadie.

Mal que nos pese a muchos, y a pesar de las múltiples evidencias que le hacen cómplice en todos los casos de corrupción que le tienen acorralado, Pedro Sánchez, al carecer de la más mínima dignidad, no va a dimitir y va a seguir presidiendo el Gobierno de España porque, por desgracia, los diputados que le hicieron presidente no quieren perder su sillón antes de tiempo (¿cuántos son los que no saben hacer otra cosa más que calentar su escaño?), y porque la sociedad española está demasiado polarizada y eso impide que muchos ciudadanos con derecho a voto puedan analizar la situación y ser consecuentes con los hechos que al resto nos avergüenzan.

¡País!