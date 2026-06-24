Mañueco ya es presidente de la Junta de Castilla y León (por tercera vez): las imágenes de su toma de posesión

Tenemos nuevo gobierno en Castilla y León tras el pacto entre PP y Vox que incluye una supuesta (ya veremos a ver qué dice la Constitución) prioridad nacional de acceso a las ayudas públicas, pero nadie, que uno sepa, ha hablado en las negociaciones previas a la formación del Ejecutivo Regional de prioridad provincial, nadie ha esgrimido —tampoco la oposición, eh— la necesidad de suavizar la enorme brecha que existe entre las provincias de Castilla y León, entre las pobres y las ricas.

Nadie ha denunciado el diferente trato, institucionalizado desde hace muchos años, que ha normalizado la Junta en el tratamiento de los nueve territorios administrativos que conforman la comunidad autónoma. No hace falta aportar datos, la discriminación se ve en los padrones municipales, o sea en la población, el vaciamiento no es igual, el de algunos sitios es sangrante, una tragedia.

No es aceptable por el sentido común que, por ejemplo, Valladolid reciba más fondos al año del programa europeo Interreg que Zamora. Hay que recordar que este instrumento de financiación, gestionado por la Junta, está destinado a suavizar los perjuicios de vivir en zonas fronterizas. Y este es solo un ejemplo entre mil.

Prioridad provincial, sí, basada en la justicia universal. Zamora, según la última proyección del INE para los próximos tres lustros, perderá el 8,3% de su población menguante y se quedará por debajo de la barrera de los 150.000 habitantes (en 1900 tenía más de 275.000; España entera no llegaba a 19 millones). ¿Es que vamos a dejar morir a esta provincia sin hacer nada?

¡Señores del Gobierno Regional, apliquen la prioridad provincial, no dejen que Zamora se desarme del todo y fallezca de abulia! ¡Miren, ahora el Estado debe negociar una nueva concesión de la explotación de las presas de Villalcampo y Castro (255 centrales en toda España hasta 2029), presionen de verdad, logren beneficios para el territorio, que no es injusto, es sentido común!

¿Por qué la Junta nunca ha planteado en serio la preferencia energética? ¿Es que Zamora no puede beneficiarse de ser un territorio generador de energía? ¿Es que no puede aprovecharse de su condición descontaminadora, de contar con una enorme biodiversidad, de ser provincia de paso y por tanto de "comerse" los humos y las mierdas de otros?

Si quieren justicia, empiecen por casa. ¡Prioridad provincial, sí! Los zamoranos no podemos aceptar que nos empujen hacia el abismo sin patalear. Sí jodidos, desde luego no contentos.