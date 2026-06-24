Existe un viejo refrán español que afirma que obras son amores y no buenas razones. A las puertas del verano y del cierre de un nuevo curso político, quizá no exista mejor criterio para evaluar la gestión del gobierno.

La política no dispone de boletines oficiales, pero también está sometida a una evaluación permanente por parte de los ciudadanos. Y si España tuviera que entregar ahora las notas del curso político 2025-2026, el resultado sería, cuando menos, preocupante para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es cierto que desde el Ejecutivo se insiste en destacar determinados indicadores económicos. Sin embargo, una buena parte de los españoles tiene la sensación de que existe una distancia cada vez mayor entre los mensajes triunfalistas del Gobierno y la realidad que se vive en la calle. Porque las estadísticas pueden ser positivas, pero las familias siguen llegando con dificultad a fin de mes; porque los datos macroeconómicos pueden mejorar, pero los jóvenes continúan sin poder acceder a una vivienda y porque los discursos oficiales pueden transmitir optimismo, pero muchos ciudadanos perciben incertidumbre sobre su futuro.

Si analizamos algunas de las principales asignaturas de este curso político, las calificaciones invitan a la reflexión. El Ministerio de Vivienda tendría dificultades para presentar un aprobado convincente. El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes. Comprar una vivienda resulta cada vez más complicado y el mercado del alquiler continúa expulsando a muchas familias de sus proyectos de vida. Pocas políticas públicas tienen un impacto tan directo en la vida cotidiana de las personas, y pocas generan actualmente tanta frustración.

Tampoco parecen brillantes las notas en materia de cohesión territorial. Mientras desde el Gobierno se habla de igualdad entre territorios, muchas provincias del interior siguen perdiendo población y oportunidades. La despoblación continúa siendo uno de los grandes desafíos nacionales y, sin embargo, las respuestas siguen siendo insuficientes. Quienes vivimos en provincias como Zamora conocemos bien esta realidad. La España rural no necesita discursos, necesita infraestructuras, servicios públicos de calidad, oportunidades económicas y una apuesta decidida por el equilibrio territorial.

La política de transportes tampoco escapa al examen ciudadano. En numerosos territorios se han sucedido las quejas por la pérdida o reducción de servicios ferroviarios y a los zamoranos aquí nos han dado de lleno eliminando frecuencias para poder llegar a la capital por cuestiones únicamente partidistas. Además, hay que sumar las deficiencias en infraestructuras y la sensación de que las inversiones siguen concentrándose en los mismos lugares de siempre. Combatir la despoblación mientras se reducen oportunidades de movilidad constituye una contradicción difícil de explicar.

Pero si hay una asignatura que ha marcado especialmente este curso político, esa es la de la confianza institucional. El clima político que vive España no surge por casualidad ni es fruto únicamente de la confrontación parlamentaria. Durante meses, la actualidad nacional ha estado condicionada por informaciones, investigaciones y presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y que han ido ocupando un espacio creciente en la preocupación de los ciudadanos. Prácticamente cada día, cada semana aparece una nueva noticia, una nueva revelación o una nueva investigación que alimenta la sensación de que nuestro país vive instalado en una crisis política permanente.

Más allá de lo que determinen los tribunales, cuya labor debe respetarse escrupulosamente, existe una realidad política difícil de ignorar: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones se resiente cuando las sospechas se acumulan y las explicaciones resultan insuficientes. La ejemplaridad no debería ser una exigencia extraordinaria para quien gobierna, sino una obligación permanente. Porque cuando la sombra de la corrupción ocupa los titulares durante meses, el daño no afecta únicamente a un partido o a un gobierno, afecta a la credibilidad de las instituciones y a la propia calidad de nuestra democracia.

Mientras tanto, siguen pendientes cuestiones fundamentales. La sostenibilidad del sistema de pensiones, el desafío demográfico, la competitividad económica, la calidad de la educación, la gestión del agua, la política energética o el acceso a la vivienda continúan esperando respuestas de largo alcance. Son problemas complejos que no se resolverán con un titular ni con una campaña de comunicación, sino con planificación, rigor y visión de futuro.

El verano ofrece una oportunidad para la reflexión. Alejados por unos días del ruido cotidiano, tal vez podamos preguntarnos qué país queremos construir para la próxima década. Una España donde los jóvenes puedan emanciparse, donde el mérito y el esfuerzo vuelvan a ser recompensados, donde vivir en una provincia como Zamora no suponga una desventaja y donde las instituciones recuperen la confianza de los ciudadanos.

Dentro de unas semanas, millones de españoles disfrutarán de un merecido descanso. También la política reducirá temporalmente su actividad. Pero cuando termine el verano y vuelva la rutina, los problemas seguirán esperando soluciones. Y será entonces cuando los ciudadanos vuelvan a examinar a sus gobernantes.

Como ocurre en cualquier final de curso, las notas pueden discutirse. Lo que resulta mucho más difícil de discutir es la realidad. Y la realidad es que España necesita menos propaganda y más gestión eficaz. Porque los ciudadanos no evalúan a sus gobiernos por sus discursos, sino por los resultados que perciben en su vida diaria. Esa es la nota que realmente importa. Y esa es la asignatura que el Gobierno debería intentar recuperar en septiembre.