No me voy a meter en berenjenales, como tanto gusta a algunas personas, y menos en temas judiciales puesto que carezco de la competencia técnica necesaria. Por lo tanto, Dios me libre, pero sí puedo aportar, como ciudadana, alguna que otra observación, particularmente en lo que a la presunción de inocencia se refiere que, además de un derecho durante el juicio, es una garantía de trato del ciudadano frente al Estado. Aunque estimo que esa garantía no existe frente a la opinión pública, que, directamente, no juzga, sentencia, y a otra osa mariposa.

La presunción de inocencia es o debería ser una barrera contra el "juicio paralelo" para no dañar irreparablemente la reputación de un ciudadano antes de la condena. El estigma social por etiquetaje está la orden del día. Es incomprensible que, no ya la Justicia, pero sí algunos jueces extiendan acusaciones a políticos que heredan situaciones irregulares. Es verdad, no quiero meter la pata, que desde la perspectiva penal y administrativa, la figura del sucesor asume la posición jurídica del cargo y las obligaciones de la institución. Al asumir la titularidad, el nuevo responsable puede estar obligado a reparar los daños patrimoniales, corregir la situación o, en casos de presunta negligencia, ser investigado por prevaricación por omisión si no revierte o denuncia los actos ilícitos heredados.

Bien, dicho lo cual, no sé en qué momento se encuentra el asunto relativo al club deportivo de la "Ultra Sanabria", lo único cierto es que los hechos investigados son anteriores a la toma de posesión del actual presidente de la Diputación. Por lo tanto, eran otras las personas que ocupaban los cargos de presidente y diputado de deportes, artífices verdaderos de la concesión de subvenciones ahora investigada. Y, lo más relevante del caso que está marcando el debate político, la institución provincial se ha personado en el proceso como perjudicada para proteger sus intereses, tal y como exige la debida obligación de la institución, con el fin de corregir la situación y tratar de reparar los daños. ¿Dónde está entonces el delito de fraude por parte de los actuales cargos institucionales? ¿Dónde está la presunción de inocencia de los investigados? Y ¿Dónde queda la debida "garantía de trato"?

No se puede vulnerar la presunción de inocencia. Con las pruebas por delante hay que brindar la debida seguridad jurídica a los investigados para que la "garantía de trato" sea efectiva.