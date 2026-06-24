Una forma suprema de libertad

En la Edad Media el clero en Europa sufría un desgaste evidente. Desde el siglo XI, se certificaba fundamentalmente esa decadencia moral, por la simonía o compraventa de los cargos eclesiásticos y el Nicolaísmo, una corriente gnóstica o libertina, ya que muchos clérigos no respetaban el celibato y en el seno de la iglesia se producían numerosos matrimonios y amancebamientos, aduciendo que el cuerpo físico era ajeno a la pureza del espíritu.

También surgieron voces contrarias a esta conducta entre otras, las del místico Pedro Damián, que inició en el siglo XI la búsqueda de la pureza y la espiritualidad frente al poder político.

En el siglo XIII, en la iglesia se vuelven a producir dos corrientes mendicantes contrapuestas, una de carácter intelectual de la mano de san Alberto Magno y de santo Tomás de Aquino, dominicos, verdaderos intelectuales, que necesitaron conventos monumentales en grandes ciudades, con bibliotecas espléndidas.

En la segunda corriente, más espiritual, se seguían las enseñanzas de san Pedro Damián, representada por san Francisco de Asís, creador de la orden franciscana, basada en el ideal de pobreza apostólica, imitando a Cristo. Fueron épocas de rivalidad política, también teológica y de poder entre las dos órdenes citadas.

En ese contexto, mi admirado, Christian Bobin en su espléndida y densa biografía de san Francisco, titulada El Bajísimo, analiza los ruidos del siglo XIII, que son de rabiosa actualidad.

El ruido del oro, centrado en los mercaderes, el ruido de la espada que es el de los guerreros, el ruido de las plegarias de los sacerdotes y también las que musitan los ángeles, y por último el ruido del que está a la sombra, el ruido de los pobres, de los que nada esperan.

Francisco estuvo gravemente enfermo de 1202 a 1204 y sufrió un gran cambio.

Regentando un día el negocio familiar, vendió todas las telas a un precio irrisorio y repartió el dinero entre los pobres, por lo que fue denunciado por su propio padre, en un juicio ante el obispo de Asís, entonces Francisco, con 24 años, se desvistió ante el juez y salió desnudo, para no volver nunca más a la casa paterna. Utilizó, a partir de entonces una humilde túnica y un cinto de cuerda, para cubrirse y vivió como un mendigo. Eligió la pobreza, porque era la única forma en la que verdaderamente sentía una forma suprema de libertad.

Vivió en La Porciúncula, una pequeña ermita derruida a las afueras de Asís, que logró reconstruir poco a poco con sus propias manos y, que a lo largo de los siglos se ha convertido en una imponente iglesia.

Fue en el templo de San Damián a las afueras de Asís donde, según la leyenda, un crucificado le habló a san Francisco y le dijo "Ve y repara mi iglesia", y este se convirtió en el primer Monasterio de Santa Clara en 1212.

Y la huella franciscana prendió como una chispa que aún sigue viva en nuestra ciudad, ya que un grupo de mujeres zamoranas, en 1237, tan sólo 25 años después de la fundación de dicho convento femenino italiano, se lanzó a elaborar su propio estatus espiritual ante las máximas autoridades damianitas de la orden, basado en el espíritu original de la pobreza franciscana, en la idea de la fraternidad y en la vida contemplativa.

Para conseguirlo, viajaron a Asís para conocer ese nuevo estilo de vida conventual, y allí le regalaron unos corporales para los altares, bordados por santa Clara que se conservan en dicho convento, y se han convertido en una de las piezas textiles religiosas más antiguas de Castilla y León. Son iguales a otros que se habían estudiado en Italia de la misma época.

El primer convento franciscano femenino de nuestra ciudad de Zamora se fundó, en el siglo XIII bajo la advocación de San Francisco de los Arnales o Arenales; centurias después se trasladó a la calle San Miguel (hoy Santa Clara) y a mediados del siglo XX a la zona de la Universidad Laboral.

Pero esa conexión con el mundo franciscano no acaba aquí, porque en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad se ha inaugurado una interesante exposición de documentos, bajo el epígrafe de "Gabinete de Curiosidades", donde aparece una representación muy temprana de una imagen de san Francisco, como letra capital en un documento del siglo XIII, realizada poco después de la muerte del santo.

Tiene la tonsura, el hábito de la de la Orden, el Libro de la Regla Franciscana en una mano, con los tres puntos contenidos en el que se representaban las tres órdenes religiosas franciscanas, la masculina, la femenina y la Venerable Orden tercera, y aparece con la mano derecha levantada, propia de la iconografía medieval, como símbolo de autoridad, tal como se recoge en el programa de dicha Exposición.

Este y otros fragmentos de polifonía son Iguales a otros que se habían estudiado en Italia de la misma época.

Varios de esos documentos zamoranos fueron analizados por la profesora de la Universidad de Sidney de Australia en 1993, Khatheleen Nelson, los cuales, antiguamente, pasado un tiempo, se utilizaban como cubiertas o refuerzos de los lomos de numerosos protocolos notariales.

Merece la pena que visiten ese Cuarto de las Maravillas, quedarán gratamente sorprendidos.