Leo una noticia que me sorprende: "Empresas marroquíes no encuentran jóvenes para cubrir los nuevos puestos de trabajo". Me pongo a pensar y, a bote pronto, concluyo que no me extraña porque están todos aquí. Fundamentalmente en España, pero también diseminados por Europa. La mano de obra joven que necesita Marruecos está en España y no siempre para trabajar como sería lo deseado. Verles hacer el zángano no es lo más aconsejable. Se tienen que forjar como hombres en el esfuerzo, en el trabajo, en la disciplina. Vaguear por las calles no es lo más aconsejable. Y eso reza para todos, propios y extraños.

Parece ser que, pese a las cifras abrumadoras de paro, las ofertas salariales no atraen a los que podrían incorporarse a un puesto de trabajo. Miserias tampoco. Hay que retribuir al trabajador conforme a la ley y a los resultados de su trabajo. Si pretenden darles una especie de propina, pues va a ser que no van a encontrar a ningún joven disponible, sobre todo sabiendo el chollo que tienen en España.

Lo cierto y verdad es que un grupo de empresas industriales de la ciudad de Tánger se enfrenta a verdaderas dificultades para encontrar y atraer mano de obra, a pesar, ya digo, de las altas tasas de desempleo juvenil que sufre el país y en concreto la ciudad de Tánger. Las industrias recurren a grupos y asociaciones juveniles en busca de trabajadores que se han convertido en un bien escaso, como el agua, en diversos sectores, especialmente ante la presión y demanda de sus productos en verano, época que representa el pico del consumo.

Algo está haciendo rematadamente mal la Administración marroquí, cuando el reino alauita tiene una demografía predominantemente joven, con una edad media que ronda los 30 años. Y cuando, aproximadamente un 26% de la población corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años y cerca del 25% son menores de 15 años. Si se para a analizar la situación, se dará cuenta de que son esas franjas de edad las que se encuentran en España. Los datos reconocen que, aproximadamente 350.000 jóvenes marroquíes menores de 30 años residen actualmente en España. Son, precisamente, los que no encuentran las empresas de Tánger para hacer frente a su facturación. Y es que, ya digo, ¡están todos aquí!