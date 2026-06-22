El campo, fuera de mando

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en su primera reunión con los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias. / Cedida

Hay decisiones políticas que no parecen decisiones, sino castigos: la agricultura y la ganadería de Zamora y de toda Castilla y León —el corazón productivo de esta tierra— vuelven a quedarse sin energía ni industria propias, pese a ser el campo y nuestros pueblos quienes producen y necesitan otra forma de desarrollo. Así lo ha decidido el nuevo gobierno regional, separando lo que debería trabajar unido e integrado en la misma dirección para impulsar la transición: Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (Vox); Medio Ambiente y Energía (PP), e Industria, Empleo, Universidades y Comercio (PP).

El resultado es claro: la energía y la industria —permisos, autorizaciones y relaciones varias— quedan aisladas del campo, como si la agroindustria, la bioeconomía de los recursos o una transición energética rural y coherente fueran asuntos secundarios. Pero el campo no es accesorio. Genera residuos orgánicos, fertilizantes verdes y bioenergía que otros explotan; acoge renovables que otros planifican; consume el agua y la electricidad que otros regulan. Y, sin embargo, el campo no decide.

Es un problema de fondo, repetido en cada gobierno regional: no considerar la agricultura y la ganadería como actores centrales de la transición energética justa con el territorio, sino como sectores tradicionales, casi folclóricos, o piezas ambientales (flora, fauna, caza…). Se olvida que son la base real de la bioeconomía: productores de biomasa, purines y residuos valorizables —nutrientes más limpios, menos químicos, autoconsumo de biogás renovable y energía distribuida— sin los cuales no hay agroindustria descarbonizada.

Con este golpe de cola, como se van las ballenas, pero menos funcional, el campo no tendrá una influencia decisiva: lo que siempre ha sido, productor sin poder y anfitrión sin decisión. No es solo un problema de organigrama, sino de visión. Si el campo no está en el centro, la transición rural se diseña desde fuera del territorio, y por eso se diseña mal. Mientras la energía rural nazca en el campo, pero la política energética e industrial no, la transición rural seguirá siendo imposible.

Así, cuando las "plataformas stop" miren hacia Madrid, reconozcamos que la llave no está allí, sino aquí, en un puzle de despachos autonómicos, que mantiene al campo produciendo casi todo, pero decidiendo casi nada.

(Por cierto, aunque renuncie a su cargo, la proximidad inmediata a un sindicato agrario es justo lo que Europa recomienda evitar para garantizar imparcialidad. Ya no será.).