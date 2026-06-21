El miedo –cortocircuito del amor– reclama ser acompañado

Biológicamente el miedo es una reacción de supervivencia. Psicológicamente, bloquea interrumpiendo la corriente del amor. ¡Con el bien que el amor nos hace! (¡amar define al Dios que vive en nosotros!). Sufrimos muchos miedos en nuestro tiempo: precariedad económica, amenaza climática, sobreinformación que confunde, soledad paradójica en el mundo más conectado de la historia. Y en las familias, miedos hondos: al abandono por quien experimentó que los que aman también se van; miedo a repetir patrones de los propios padres; miedo de los hijos atrapados entre lealtades imposibles; miedo a inquinas fraternas; miedo a la diferencia –por orientación, creencias, opciones existenciales y/o políticas– que hace que tantas personas escondan quiénes son para no perder el amor de los suyos. Miedo cuyo origen fue sentirse poco amado, excluido –por no llegar, o por demasiada clarividencia–...

Espiritualmente, el miedo, en su forma crónica y no integrada, desplaza a Dios del centro y pone en su lugar la autoprotección. Quien vive dominado por el miedo organiza su vida entera evitando lo que teme, y convierte dicha evitación en su verdadero dios. Por eso Jesús repite "no temáis", pues el miedo como señor de la vida nos vuelve incapaces de amar, de creer, de crecer interiormente, de darnos.

Tememos la enfermedad, la muerte, la violencia... ¿y la transparencia? Jesús combate el miedo a la "transparencia" exhortando a mostrarnos como creyentes, como personas, o como quien piensa distinto al sistema dominante. En un ambiente donde la fe se asocia con ingenuidad o falta de pensamiento crítico, es más cómodo un cristianismo invisible, sin consecuencias sociales. Jesús dice: "Quien me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre". La fe cuesta: reorienta prioridades, relaciones, uso del tiempo. La fe que no nos atrevemos a manifestar se marchita. Es más confortable quedarse en la niebla de una increencia cómoda, o de una fe tibia que no compromete nada.

La transparencia implica también mirarnos dentro, y ante Dios, tal como somos. "No hay nada oculto que no vaya a descubrirse": no es amenazar, es liberar. Hay un miedo actual a la interioridad. En nuestra cultura de superficie, la velocidad, ruido y estimulación permanente no solo son distracciones, sino mecanismos de defensa frente al encuentro con nosotros mismos. Si la interioridad está sedada, no hay espacio donde la voz de Dios pueda resonar, ni terreno donde el amor logre enraizarse.

Tenemos también miedo a "ser Jesús", más allá de admirarlo o seguir su ética, configurarnos con él: asumir su posición ante el mundo, ponernos del lado del descartado, amar sin garantías. Da miedo real: él fue rechazado, crucificado. "Ser Jesús" no promete bienestar, promete sentido, que no es lo mismo. Quien quiere amor o fe sin vulnerabilidad, no ama ni cree: simula.

Jesús asegura que hasta un gorrión es tenido en cuenta. ¡Cuánto más nosotros!: somos vistos completamente, a fondo, por QUIEN nos vive, cuidándonos, sin evaluarnos, ni rechazarnos. Su Espíritu está pendiente, apoyándonos, inspirándonos.

Solo temamos perder el alma, si el miedo, el ego o la indiferencia nos gobiernan durante demasiado tiempo. Con el miedo no podemos solos. La capacidad de amar incondicionalmente, de ser transparentes, de estar en sintonía con Dios y con los demás, va convirtiendo nuestra vida en una VIDA plena.