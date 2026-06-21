Golpe seco al optimismo

En los próximos 15 años, hasta el 2041, Castilla y León perderá 23.000 habitantes, según el estudio "Proyección de Población 2026-2041" publicado el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas previsiones apuntan a que la región tendrá entonces 2,39 millones de vecinos frente a los 2,4 actuales. La noticia me impactó. Llevaba yo unos días engallado y seguro de nuestro futuro tras escuchar, por activa, pasiva y perifrástica, a Mañueco hablar de lo bien que nos iba a ir a todos tras el pacto PP-Vox, el nombramiento y toma de posesión de los consejeros y los discursos en los que no se atisbó ni una sola autocrítica. Todo "blanco y migao", que solía decir mi amigo el genial artista Domingo Criado. El presidente de la Junta incluso sacó pecho del aumento de población, escaso pero relevante, en nuestra comunidad. Con ello dio a entender (o eso me pareció a mí) que las cosas ya iban por buen camino y que la dura tendencia de la despoblación se había revertido. Ahora y quizás para siempre. Pero…

Ese "pero" lo ha puesto el estudio del INE, presidido, por cierto, por Elena Manzanera cuyo padre nació y se crió en El Pego y conserva casa en esta localidad de la comarca zamorana de La Guareña. Los datos son tan duros como elocuentes: Castilla y León perderá población en los próximos tres lustros. El descenso vendrá de la mano de los ciudadanos nacidos en España: nada menos que un 9,7%, o sea casi un10% de merma hasta quedar en tan solo 1,9 millones de personas. En cambio, la población inmigrante aumentara un 58,7% hasta 494.798 ciudadanos, es decir casi medio millón. ¿Aplicamos ya en este terreno la “prioridad nacional” o esperamos a ver qué pasa o si los extranjeros se asientan, se vinculan al territorio y nos sale algún Lamine Yamal o algún Nico Williams que nos haga sentir orgullosos de los foráneos? Tiempo tiene Meñueco para pensar una salida honorable si es que le deja Vox, que sigue empeñado en lo de al extranjero ni agua.

Por lo pronto, nuestros próceres no parecen estar muy preocupados por la despoblación. En el nuevo organigrama del Ejecutivo no le han dado prioridad ni nacional, ni regional, ni de los grandes expresos europeos. El tema-problema está metido, casi con calzador, en la Vicepresidencia Segunda junto a Vivienda, Protección Civil e Igualdad de Oportunidades. Veremos que da de sí ese totum revolutum que le han adjudicado a Isabel Blanco además de convertirla en presidenta en funciones cuando Mañueco se ausente. ¿Cambiará en algo la rebaja de optimismo que conlleva la estadística del Instituto de Estadística? Apuesto a que no. Aquí desde hace tiempo ya no caben mensajes negativos, ni siquiera realistas. Y si los hubiera o hubiese, se le echa la culpa a Pedro Sánchez y Santas Pascuas.

¿Cómo andaremos allá por el 2041, fecha tope del estudio?, se preguntarán ustedes. Yo lo tengo claro: continuará Mañueco, con Vox, sin Vox, en solitario o aliado con algún partido centrista-liberal-conservador-regionalista pero poco, provincialista pero así, así. Y seguiremos oyendo consignas como las que se popularizaron en tiempos de Aznar en La Moncloa: "España va bien y Castilla y León, mejor, por encima de la media". A la vez, y según el INE, Zamora perderá 13.400 personas hasta quedarse en solo 152.035. Otras provincias que verán reducido su censo serán Palencia, León y Salamanca. En las otras cinco demarcaciones habrá incremento, especialmente en Segovia (10.000 habitantes más) que se beneficiará, como ya está sucediendo ahora, de su cercanía y sus buenas comunicaciones con Madrid. Precisamente, Madrid ganará habitantes, al igual que Valencia, Baleares, Murcia y Cataluña. Nada nuevo. Más desequilibrios. Castilla y León, Extremadura, Asturias y Galicia caen mientras España crecerá hasta llegar a los 53,8 millones de ciudadanos.

Y, oiga, todos tan felices. ¿Han oído por ahí algún lamento? n