Fútbol, fútbol y mucho más

Ya empezó el gran espectáculo del fútbol. Quienes somos amantes del deporte rey (¿quién inventaría tan ridícula expresión?) lo estamos pasando pipa. Durante estos días he aparcado algunas de mis preocupaciones cotidianas porque quiero disfrutar como en los viejos tiempos, enganchado a la televisión o a la radio y acompañado de lo que se tercie: cafés, cervezas, tortilla, boquerones, pepinillos, gildas, unas aceitunas más de la cuenta, algún helado, etc., y esa agradable sensación de que durante noventa minutos el mundo se reduce a una pelota y veintidós jugadores.

Estoy siguiendo las crónicas diarias y, de modo muy especial, los análisis y reportajes de esos expertos que van mucho más allá de relatar lo que vemos o escuchamos en los medios de comunicación. Esas miradas son las que realmente me interesan. Habrán sospechado que hablo de sociología del deporte. Y es que el deporte, al igual que cualquier otra actividad o espectáculo de la vida, es una pieza fundamental en el engranaje de la maquinaria social. Y debemos conocer muy bien sus mecanismos para entender qué se juega realmente en el césped.

Sé que nadie tiene por qué compartir mi enganche futbolístico. Me lo recordó uno de los amigos con quien, de vez en cuando, quedamos en la cafetería de la esquina para tomar algo o, como casi siempre, “arreglar” el mundo. Y en esta ocasión sucedió tres cuartos de lo mismo. Cuando le pregunté si vería los partidos me soltó un “puf” que no supe interpretar muy bien, porque él es muy hincha, pero que muy hincha, del Real Madrid. Yo le insinué que al menos vería los partidos de la selección española, y la respuesta fue que no vería ninguno.

—¿Y eso? —le interpelé.

—Porque en la selección lo único que hay son catalanes.

Al escucharlo, quedé de piedra. Solo se me ocurrió decirle que en el Real Madrid juegan muchos extranjeros y que, a veces, todos son de por ahí fuera; aun así, él es muy madridista. Enmudeció y no dijo ni mu. No me atreví a comentarle si con quienes juegan en el equipo blanco se aplicaría también eso de la "prioridad nacional" que reivindican quienes ustedes ya conocen. Pero algún día lo haré.

Afortunadamente, en medio de tanto ruido identitario, todavía aparecen voces capaces de recordar algo elemental. Alguien que ha reconocido que es del Real Madrid y que, además, ha criticado abiertamente la discriminación contra los inmigrantes. Es tanto como desmontar ese concepto de "prioridad nacional" que solo con escucharlo se me ponen los pelos de punta.

Ya habrán adivinado que quien también viste de blanco y, además, es muy blanco, es León XIV, el Papa que ha dicho que "la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera". No soy consciente de que los Papas anteriores hubieran expresado sus aficiones de un modo tan directo. Que lo haya hecho este Papa no me sorprende: su modo de enunciar los contenidos teológicos, filosóficos, sociológicos, etc., es una muestra de que nos encontramos ante un hombre que pasará a la historia por recordarnos a alguien que solemos olvidar: Jesús de Nazaret. Si hoy anduviera por aquí, ¿qué pensaría del fútbol, de la selección de los catalanes, del Real Madrid y de la "prioridad nacional"? ¡Se admiten apuestas! Porque, al fin y al cabo, detrás de las camisetas, las banderas y las fronteras siempre está lo mismo: personas de carne y hueso.

Deseo que sean muy felices, aunque para eso tengan que ver el dichoso fútbol. Y no se preocupen: algún año nos veremos en segunda división.