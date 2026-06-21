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Opinión | Cultura Cristiana

M. Trinidad Lozano

Cielo nocturno, de Carol Aust

Lo que os digo de noche decidlo en pleno día (Mt10-27)

Cielo nocturno.

Cielo nocturno.

Cielo Nocturno es el título de esta pintura de la artista estadounidense Carol Aust. En ella vemos a una mujer caminando en la noche, algo asustada y desamparada, pero también con paso firme, decidida y valiente, sabedora de que el Señor es su refugio y su guía.

Todas las lecturas de hoy se centran en el valor del creyente y en la confianza absoluta en el Señor, nuestro poderoso defensor. El salmo expresa como la oración se eleva a Dios con la certeza de ser escuchada y convencidos de que él nos responderá con la verdad de su gracia. Esta obra así se podría interpretar, como una representación de lo que puede ser renunciar a uno mismo, y a pesar de las dificultades, tomar la cruz y seguir a Jesús.

Carol Aust es una artista figurativa, en sus pinturas explora temas como las relaciones, la comunidad, el camino espiritual y la confianza. A menudo sitúa a sus personajes en entornos precarios, pero donde todo es posible. Se dio cuenta de que con su arte conectaba profundamente con las inquietudes espirituales, lo que la llevó a crear pinturas para comunidades religiosas, con el fin de enriquecer sus espacios sagrados.

Ella lo explica así: "En mi obra, cada individuo se encuentra en una u otra encrucijada, cada uno en su viaje espiritual/psicológico. Mis obras son fragmentos narrativos cargados de emoción, impregnados de cierto misterio". n

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