"… Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel, banderas de papel, verdes, rojas y amarillas". La estrofa forma parte de la famosa canción de Serrat, "Fiesta". No sé por qué, cuando llega san Pedro, la canción me viene de inmediato a la memoria. Quizá tenga mucho que ver con los preparativos callejeros. La calle vestida de fiesta luce mucho más bonita, aunque, como siempre pasa, no sean todas las calles, sino unas pocas. Podrían, sobre todo las grandes superficies, contribuir engalanando las vías donde se levantan sus establecimientos. Pero no. Se llevan las ganancias fuera de Zamora. Es lo que hay.

Realmente, eso no es lo malo. Lo malo es el cordel. Resulta que para poder colocar, de esquina a esquina, las banderas de papel verdes y rojas, no había presupuesto para las amarillas, a los responsables de su colocación no se les ha ocurrido otra cosa que taladrar las fachadas para situar los ganchos donde va atado el cordel que sostiene las banderas de papel verdes y rojas. No han pedido permiso a las comunidades o por lo menos, no a todas. Y hete aquí que se ha taladrado alguna que otra fachada protegida. El cabreo de algunas comunidades de vecinos es grande. Les va a dar lo mismo. El mal ya está hecho y nadie va a pedir perdón.

Ahora, vendrá el concejal de turno diciendo que no es verdad. Menos mal que tengo fotos de varios momentos de los hechos. Y ya, si se ve muy pillado, dirá que es cosa de la empresa y que se hizo sin contar con él. ¿A qué me suena esto? Abundando en el tema, el concejal se tornará víctima, hablará de una conspiración judeo-masónica contra él, y empezará a mover las redes, como los sindicatos mueven las calles cuando les interesa. Siempre por el bien político, nunca por el bien común.

Si les masajeas, eres un amor, si les das estopa eres un "hdp". Pero es que tampoco se trata de dar estopa, sino de contar una verdad y ya se sabe qué dice el refrán al respecto. Con lo gratificante que es la humildad en los políticos, el reconocimiento de los errores, y la petición de perdón. Pero, resulta que, en España, el único que hasta ahora ha pedido perdón, ha sido Juan Carlos I. n