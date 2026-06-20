Decía Nietzsche y el filósofo bigotudo siempre dice bien, que "quien tiene un porqué por el que vivir, por el que luchar es capaz de superar casi cualquier cómo". El padre del nihilismo hablaba de los pastores. Sin duda. No hay raza que soporte de manera más estoica tantas fatigas y penas que quien guarda el aprisco. No hay mayor superviviente que el pastor. Resiliencia se escribe con erre de rebaño.

De rebaño de ovejas, obvio. Los rebaños de hombres son fáciles de manejar.

¿La última calamidad ovejuna? La perpetrada por algunos de esos Agricultores Asesinos que protagonizan la segunda temporada de la exitosa serie. Quienes, cansados de llorar delante del chiringuito de la Junta y no mamar ni una sola paguita más, decidieron roturar las Cañadas Reales, que para eso jurídicamente son bienes de dominio público. Verbigracia, son de todos, son suyas.

La oveja de Schrödinger

Labraron su parte y a continuación, como no podía ser de otro modo, la glifosatearon. De ahí que cuando unos pastores que venían trashumando como cada final de primavera desde las resecas dehesas de Extremadura en su camino hacia los verdes pastos leoneses, entre Tordesillas y Torrelobatón, o donde Montes Torozos pierde su casto nombre antes de llegar a la Tierra de Campos vallisoletana, empezaron a contar ovejas muertas y animalicos a punto de la extremaunción lanar.

En verdad todo el mundo se volcó con esos pobres desgraciaos: El señor alcalde y el subdelegado del Gobierno, los Seproneros, el CSI de la naturaleza, cuantificando el robo del patrimonio patrio reconvertido de los setenta y dos con veintidós metros que marca la ley en unas irrisorias roderadas. Lo justo para que pase malamente un súper McCormick con sus avíos, pero por donde es imposible que circule un rebaño de mil cuatrocientas ovejas.

También los del laboratorio de la Junta tomando muestras de los suelos y los cultivos envenenados. Además de los veterinarios oficiales, nunca independientes siempre oficiales, certificando muertes y haciendo necropsias a once ovejas y a uno de los perros. Más los buenos vecinos junto a los malos y seguro que algún que otro agricultor. A lo mejor movido por la leyenda esa que dictamina que el asesino siempre vuelve a la escena del crimen.

O a lo peor, porque como la prensa española manipuladora se ha volcado con la tragedia ovejil, había que hacer el paripé. Había que evitar que la España urbanófila y conspiranoica hiciera viral la teoría de que la vida en Castilla la vieja deja As Bestas convertida en Belfi y Lillibit; de que si As Bestas se hubiera rodado en Castilla la envejecida no hubiera sobrevivido nadie.

Puede que el ovejicidio de Torrelobatón haya servido para algo.

Quizás ahora, España entera entienda mejor por qué David Trueba odia tanto la Tierra de Campos a la que sus padres le obligaban a venir cada verano. Tanto como para dedicarle una novela de más de cuatrocientas páginas escritas desde el rencor y la repugnancia vital.

Puede que después del holocausto ovejuno en Torrelobatón, el mundo en su conjunto acierte a comprender por qué el Santo Padre no ha querido visitar Mayorga de Campos en su celebración de este 2026 como Año Diocesano Jubilar en que se conmemoran los trescientos años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo del Perú y santo patrono del Episcopado iberoamericano.

Un ejemplo de pastor de hombres que murió en Chiclayo. La mismita misma diócesis peruana en la que León XIV ejerció de obispo. ¡Pero ni por esas! El actual sucesor de Pedro prefirió competir en Likes con Bad Bunny en Madrid; eligió inaugurar la iglesia más alta del mundo y una de las más feas en Barcelona; y primó oficiar una misa en Tenerife con tres cayucos de cuerpo presente a favor de la acogida a quienes se ven forzados a emigrar, antes que hacer proselitismo entre salvajes.

Aun sin resolver las causas del besticidio, a pastores y rebaño no les ha quedado otra que trashumar al norte en camiones para evitar nuevas bajas. Mientras tanto, el comité de expertos en nómina de la Junta jura sobre el pacto de Gobierno entre PP y Vox, 62 páginas y 324 medidas nada menos, que las ovejas no murieron envenenadas, sino por un atracón de cereal y forraje. Sí, el perro también. De tanto andar entre balidos y cencerras, en algún momento debió dejar de comer hierba sólo para purgarse y se volvió rumiante.

Por lo que Bayer y los sindicatos agrarios respiran aliviados. Y estos últimos, además, exigen que no se satanice más a los verdaderos ecologistas, que se limpie su buen nombre y si de paso cae alguna ayudita, porque los fertilizantes químicos siguen por las nubes, pues miel sobre hojuelas.

Con tal circo y semejantes payasos la oveja pastora trashumante, transterminante y hasta la que come cerca de casa, tiene sus días contados. Asediada a su paso por Castilla la vieja, la nueva, por todas partes. Envenenada con biocidas y agrotóxicos, con purines con altas concentraciones de cobre, con perniciosos digestatos salidos de la burbuja de las plantas de biogás… la desvalida oveja ya no sabe si es de su madre, del pastor o si es de un tal Schrödinger. Y es que así es imposible saber si la oveja está viva, más p´allá que p´acá, muerta, bien muerta o todo a la vez.

Con la oveja sucede lo mismo que la política patria, es un sinvivir.

Una política nacional en la que nadie hace nada por poner la cabeciña a pensar y hacer leyes justas, sensatas y de o-bli-ga-do cumplimiento. Vivimos en una democracia indolente, en la que todos pasan de todo. Vivimos en una apatía generalizada en las que el animilicidio de Torrelobatón perpetrado en una expoliada Cañada Real que es patrimonio del pueblo español quedará impune.

A pesar de que los delitos contra el patrimonio no prescriben. Nunca.

Pero ninguna fiscalía va a denunciar de oficio el robo por parte de algunos destripaterrones, esos que llevan a gala su fama de avariciosos saqueadores de caminos, cunetas, linderas, Cañadas Reales, el monte Raso de Villalpando… todo cuanto se ponga por delante.

Da igual. Los pastores de las ovejas del Schrödinger ese y sus perros rumiantes van a seguir resistiendo torrelobatonadas, cómos y más cómos. Para darle la razón al filósofo deicida. Porque ellos sí tienen un porqué por el que vivir, por el que luchar. n