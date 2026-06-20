El calor no es lo que crees

Estos días ya empiezan a escucharse las frases de todos los veranos. Que si "vaya calor hace", que si "estamos achicharrados", que si "esto no hay quien lo aguante". Y no les falta razón. Las previsiones anuncian una semana especialmente cálida y, como suele ocurrir cuando el termómetro se dispara, el calor se convierte en el protagonista de todas las conversaciones.

Sin embargo, hay una curiosidad que siempre me ha llamado la atención. Utilizamos la palabra calor constantemente y, al mismo tiempo, la mayoría de nosotros la usamos de forma incorrecta desde el punto de vista científico.

No pasa nada. Los físicos también hablamos como todo el mundo cuando salimos de clase. Yo mismo digo muchas veces que hace calor. Pero la realidad es que el calor no es exactamente lo que creemos. De hecho, en física el calor ni siquiera es una temperatura. Suena extraño.

Cuando miramos el termómetro y vemos 35 grados pensamos que estamos viendo "el calor". Pero no. Lo que estamos midiendo es la temperatura, que es una forma de cuantificar la energía media de las partículas que forman una sustancia. El calor es otra cosa. El calor es energía que se transfiere de un cuerpo a otro porque existe una diferencia de temperatura entre ellos. Dicho de forma más sencilla, el calor no es algo que un objeto tenga, sino algo que se intercambia. Cuando apoyamos la mano sobre el capó de un coche que ha estado toda la tarde al sol, la sensación de quemazón no aparece porque estemos tocando el calor. Lo que ocurre es que una enorme cantidad de energía está pasando del metal caliente hacia nuestra piel en muy poco tiempo.

Eso es el calor. Una transferencia. Un viaje de energía. Y esa diferencia, aunque parezca una cuestión de palabras, es importante porque nos ayuda a entender muchas de las cosas que sentimos durante el verano.

Por ejemplo, la famosa sensación térmica. Seguro que la han escuchado alguna vez en las previsiones meteorológicas. Quizá el termómetro marca 33 grados, pero el meteorólogo asegura que la sensación térmica es de 38. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta está en nuestro propio cuerpo. Los seres humanos tenemos un sistema de refrigeración extraordinariamente eficaz. Sudamos. Cuando el sudor se evapora, extrae energía de nuestra piel y nos ayuda a enfriarnos. Es un mecanismo brillante que la evolución ha perfeccionado durante miles de años.

El problema aparece cuando la humedad es elevada. Si el aire ya contiene mucho vapor de agua, el sudor evapora peor. Nuestro sistema de refrigeración pierde eficacia y el cerebro interpreta que hace más calor del que realmente indica el termómetro. Por eso un día húmedo puede resultar mucho más agobiante que otro con la misma temperatura. Y por eso 35 grados no siempre son los mismos 35 grados.

También solemos confundir otra expresión que estos días aparecerá con frecuencia en los informativos, la ola de calor. Mucha gente piensa que una ola de calor es simplemente un día muy caluroso. Pero no es tan sencillo.

Para que los meteorólogos hablen de ola de calor deben darse varios factores a la vez. Temperaturas excepcionalmente altas para la época, una duración de varios días consecutivos y una extensión geográfica considerable. No basta con una tarde especialmente tórrida. La ciencia, una vez más, es más precisa que nuestras conversaciones de cafetería.

Y luego está el Sol. Porque hay algo curioso que todos hemos experimentado alguna vez. Estar a la sombra resulta agradable y dar dos pasos hacia el sol convierte inmediatamente el paseo en una pequeña penitencia. Sin embargo, la temperatura del aire puede ser prácticamente la misma.

Lo que cambia es la radiación solar que recibimos directamente sobre la piel. Nuestro cuerpo no solo percibe la temperatura del aire que lo rodea. También recibe energía en forma de radiación electromagnética procedente del Sol. Y cuando esa radiación es intensa, la diferencia se nota. Vaya si se nota.

Quizá por eso nuestros abuelos entendían mucho más de termodinámica de lo que ellos mismos imaginaban. No hablaban de transferencia de energía ni de radiación infrarroja. No calculaban humedades relativas ni consultaban aplicaciones meteorológicas cada media hora. Pero sabían perfectamente cuándo abrir las ventanas, cuándo cerrar los postigos, cuándo buscar la sombra de una parra o cuándo dejar para última hora de la tarde los trabajos más duros.

La experiencia les había enseñado lo que la física terminaría explicando con ecuaciones. Y eso tiene algo hermoso. Porque a veces pensamos que la ciencia consiste únicamente en descubrir cosas nuevas. En realidad, muchas veces consiste simplemente en comprender mejor cosas que siempre han estado delante de nuestros ojos. Incluso algo tan aparentemente sencillo como el calor. O mejor dicho, como aquello que llevamos toda la vida llamando calor. n