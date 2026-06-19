Sabadell: ¿el final de un largo camino?

Cuando comencé a seguir al Zamora, a principios de los años noventa, todavía latía el traumático descenso del equipo a Tercera División que se había producido en los despachos, ante el cambio de configuración de la 2ª B en el año 1986. El Zamora, que había terminado en mitad de la tabla, descendía por una decisión tomada en Madrid por la Federación y que optaba por reducir casi a la mitad los clubes que jugarían en la categoría de bronce del fútbol español.

Me aficioné a él por este periódico, fíjese usted qué cosa. Prácticamente todos los bares en Sanabria tenían un ejemplar de La Opinión y yo ya era un lector paciente de la prensa diaria. Los veranos eran meses en mi tierra, aderezados con café en alguno de los bares del Mercado. En aquellos bares devoraba la lectura de las crónicas de Pechu Antúnez, si no recuerdo mal, sobre las desventuras del equipo de la capital de la provincia en el grupo VIII de la tercera del fútbol español. En Madrid, durante el año, a veces veía la desconexión regional de Castilla y León, donde los lunes resumían la jornada del fin de semana de los equipos de la región.

Llegó la lucha por salir del pozo, recuerdo aquellas promociones malditas, sobre todo la del Celta Turista, precisamente en 1992, el año del despertar del deporte español. Fue aquel verano la primera vez que conocí a seguidores del equipo, los hermanos Refoyo, que habían venido a Sanabria desde la capital del romancero y tenían un póster del equipo en casa. Al principio la mía era una pasión solitaria; todos mis amigos, hijos como yo de emigrados a las ciudades, habían adoptado la identidad de los grandes equipos, el Real Madrid unos, el Barcelona otros, imagino que para facilitar su asimilación a un entorno nuevo. A mí siempre me gustaron los pequeños, los que sudaban las victorias: el Estudiantes en el baloncesto, el Athletic sin extranjeros, así que creo que por eso encajé con el Zamora. Gentes para las que ganar un título o lograr un ascenso era una gesta y no un día más en la oficina. Recuerdo también las dolorosas caídas en la Ciudad Deportiva del Madrid, y creo que en Coslada también. No todo fue dolor; estuvo ahí la epifanía que supuso subir en Fuencarral, contra el Santa Ana, en el verano de 1997, o aquella goleada en la ciudad deportiva al filial del Madrid, 0-4, con media grada poblada de zamoranos.

El equipo se consolidó en la categoría, la de bronce, y varias veces nos acercamos los amigos a verlo -mi compadre Luis Miguel lo recordará, pero también Jesús Prieto-, cuando estaban en el grupo de Madrid: a Alcalá, a Fuenlabrada; cuando el partido nos pillaba en la tierra, a veces nos acercábamos al viejo feudo de La Vaguada, muchas veces contra equipos vascos, el Sestao, el Beasain… y luego en el Ruta, partidos con amigos, como Óscar o David Redoli, asiduo de estas páginas, contra la Ponferradina hace muchos años. Para la eliminatoria de Copa contra el Barcelona, nos juntamos una buena cuadrilla para verlo en La Casa de Zamora, aquella Casa dirigida con mano sabia por Amador González si la memoria no me falla. El equipo llegó a jugarse un par de ascensos a la categoría de plata, el fútbol profesional al fin. A Vallecas fuimos varios a verlos morir en la orilla…

Pero el equipo acabó cayendo de nuevo a Tercera, y un día tuve el privilegio de llevar, de una tacada, a mis dos sobrinos y a mi hijo por primera vez al fútbol. Ganamos 4 a 2 a La Virgen del Camino, un buen debut para los tres. Desde entonces, nos acercamos todos los años a ver algún partido al Ruta. La identidad se fija en la infancia, y ahí voy con mi hijo, y con varios de sus amiguitos, ya convertidos en seguidores del equipo: almuerzo en la ciudad —esos arroces en El Capitol— y tarde de fútbol, muchas veces saliendo al campo de la mano de los jugadores, gracias a la sensibilidad de un equipo humano formidable al que siempre le pongo la cara de Gabino. Así que allí nos fuimos el sábado, tres papás con sus tres hijos, a ver el Ruta lleno por primera vez, para ver ganar a nuestro equipo. Mi hijo se mordía las uñas y acabó rendido tras el partido. Tras saludar a los amigos que estaban en el palco, mientras bajábamos a la calle, mi hijo miró el mapa de la provincia que, con el lema de "El club de fútbol de toda Zamora", preside una de las escaleras y me dijo orgulloso "Mira papá, sale el pueblo".

Solo hay un estadio en el mundo en el que aparece el nombre de mi pueblo. Y el nombre del pueblo de mi madre, y también el de mis queridos abuelos… ¿Cómo ser de otro equipo en plena globalización? Ian Buruma escribía hace poco en Letras Libres, recordando una idea de Arthur Koestler: existe el nacionalismo, y existe el nacionalismo futbolístico, siendo este último mucho más intenso. Mi selección nacional, esta tarde, se llama Zamora Club de Fútbol.