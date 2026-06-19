Un reto complicado

El nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León ya está en marcha, y buena papeleta le ha tocado a María González, consejera de Medio Ambiente y Energía. Quien estuviera al frente de Movilidad y Transformación Digital, y después de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; ahora ha cogido las riendas de un Departamento nada sencillo, ya que le toca lidiar con los incendios forestales.

La situación de partida no es fácil después de que el verano pasado el fuego arrasara grandes zonas de la comunidad, en especial de las provincias de Zamora y León. Además, su antecesor (Juan Carlos Suárez-Quiñones, ahora consejero de Industria, Empleo, Universidades y Comercio) tampoco fue de los que dio la cara cuando tenía que haber estado en primera fila. La nueva consejera tiene, por lo tanto, la posibilidad de comenzar la legislatura con un talante diferente, y quizá para ello tendría que empezar dando explicaciones y contestando a todas esas quejas y peticiones que no paran de llegar desde sindicatos, organizaciones profesionales y otros partidos políticos. ¿Están lo helicópteros de Zamora operativos? En caso negativo, ¿por qué y qué solución hay? ¿Cuál es la situación real de las cuadrillas y del operativo anti incendios en estos momentos? ¿Está la comunidad preparada para actuar si hay un incendio forestal?

Dar la callada por respuesta no soluciona nada. Es más, lo único que genera es desconfianza y enfado en una provincia que, tras lo vivido en la Sierra de la Culebra y el verano pasado, tiene mucho miedo de que ciertas estampas vuelvan a repetirse y de que el fuego sea el que marque el día a día de los próximos meses.

No es sencillo ponerse al frente de la Consejería de Medio Ambiente, pero si has asumido el reto, hay que empezar a dar ya algunos pasos. En cualquier caso, ojalá que durante este verano María González no tenga que venir a la provincia de Zamora.n