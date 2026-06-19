La locura del fútbol

Para alguien que no sabe de fútbol, o alguien a quien no le guste, resulta difícil entender lo que suponen partidos de este tipo para los aficionados fieles a un equipo. Sin embargo, no es difícil para nadie dejarse contagiar por ese espíritu cuando uno ve el Ruta de la Plata lleno hasta la bandera o las calles de la ciudad abarrotadas con miles de personas vistiendo sus mejores galas rojiblancas, cantando a pleno pulmón y festejando goles y victorias como si el mundo se acabara. Y es cierto que parece que para los hinchas el mundo se acaba un poquito con el final de cada temporada. Este año, ese final que se avecina puede tener un broche inmejorable e inédito para el Zamora Club de Fútbol. Ascender por primera vez en la historia a la Segunda División del fútbol nacional es algo muy difícil de lograr y será imposible de olvidar.

Es fácil explicar los beneficios que el ascenso del equipo traería a una ciudad como la nuestra. Empezando por una mayor repercusión mediática que promocionaría de manera excepcional a Zamora; pasando por los enormes desplazamientos de las numerosas aficiones de grandes equipos que dejarían beneficios en nuestro comercio y hostelería; y finalizando con el aumento y mayor fidelización de una masa social que no ha dejado de crecer este año y que ayudaría a una identificación más fuerte entre equipo y ciudad. Todas estas posibilidades que describo, las hemos visto en otras ciudades y en otros clubs, y hemos contemplado como gracias al fútbol esas ciudades se ponían, como se suele decir, en el mapa. ¿Por qué no pensar, y soñar, con que por fin ha llegado ese momento para Zamora?

Desde el Ayuntamiento apoyamos y confiamos en que el Zamora Club de Fútbol logre el ascenso que coloque a la ciudad y al equipo en una nueva categoría en la que, gracias al desempeño de esta brillante temporada, merecen estar. Han sido muchas las veces que ciudad y equipo han estado a las puertas de este éxito: Castellón, Vallecas, Villarreal, Algeciras… pero ahora, estamos seguros de que, al recordar Sabadell, si los aficionados del Zamora tienen que hacerlo con lágrimas en los ojos, estas serán de alegría, felicidad y celebración.

Acabo enviando un mensaje a los jugadores y al cuerpo técnico, un mensaje de ánimo y fuerza para afrontar el partido que queda. Pero también un mensaje de agradecimiento por lo conseguido hasta la fecha, porque resulta bonito y emocionante ver cómo han conseguido ilusionar a toda una ciudad. El fútbol, como dijo Eduardo Galeano, es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Es hora de que esa importancia profesional llegue a Zamora. ¡Estamos con vosotros!